Million Day Estrazione 19 settembre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Si conclude il weekend in compagnia delle cinquine vincenti del Million Day che come sempre offrono ai giocatori che prendono parte al concorso l’opportunità di vincenre la somma non indifferente di ben 1 milione di euro. La nuova combinazione vincente di oggi domenica 19 settembre 2021 arriverà come sempre a partire dalle ore 19:00 e sarà disponibile da consultare da qualche minuto dopo.

Tutti i numeri estratti del Million day, giorno per giorno.

Intanto, rivediamo la cinquina estratta sabato 18 settembre: 2 – 4 – 10 – 26 – 34. Nella giornata di sabato si sono svolte le estrazioni del Lotto e del Superenalotto.

Million Day: le statistiche del gioco

Corre spedito il mese di settembre in compagnia delle estrazioni del gioco che ingolosiscono i tanti giocatori con la possibilità di far vincere 1 milione di euro. Anche oggi domenica 19 settembre 2021 saranno tanti i giocatori che, come magari fanno ogni giorno, tenteranno di nuovo la fortuna per centrare il premio massimo messo in palio.

Continuano, come sempre, anche le estrazioni del Million Day nel mese di settembre.

Per tutti è ormai ripresa la normalità all’insegna delle abitudini, e come tale torna anche il gioco con le estrazioni che tengono impegnate i tanti giocatori appassionati alla ricerca di quel milione messo in palio.

La cinquina vincente sarà estratta come al solito alle ore 19:00 di oggi con i risultati visibili su tutte le piattaforme collegate a Lottomatica.

I tanti giocatori interessati alle estrazioni del Million Day, prima di mettere a segno la propria giocata, possono consultare una serie di statistiche legate al gioco tra quelle che da sempre appassionano gli italiani che sono dentro il mondo delle delle lotterie e ne conoscono tutti i meandri.

Stiamo parlando di quelle statistiche che riguardano i numeri che vengono estratti con minor frequenza, detti ritardatari, e di quelli che vengo estratti con maggior frequenza che sono comunemente detti frequenti.

Come prendere parte alle estrazioni

Il gioco dona molteplici possibilità a coloro i quali vogliono prendere aprte alle estrazioni giornaliere che mettono in palio 1 milione di euro. Per gli appassionati è infatti possibile giocare sia recandosi in ricevitoria che farlo da remoto, o dai siti affiliati a Lottomatica oppure dall’app apposita creata per l’occasione.

Basterà scegliere la tipologia di giocata più adatta alle proprie necessità oltre all’importo da giocare, partendo dalla cifra base di 1 euro.

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone, The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 1.