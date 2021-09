Carmen Russo e la sorpresa di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello Vip: il romantico incontro in giardino

Grande Fratello

Carmen Russo è protagonista di un romantico incontro a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip. A una settimana dal suo ingresso a Cinecittà, per la showgirl è in arrivo un vortice di emozioni e l’artefice di questa sorpresa è l’uomo della sua vita: Enzo Paolo Turchi. In giardino ha luogo un bellissimo incontro, con la coppia costretta al distanziamento anti-Covid ma unita da un affiatamento senza eguali.

Carmen Russo in lacrime al GF Vip

Carmen Russo ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip la scorsa settimana, portando una ventata di simpatia e umorismo ai suoi coinquilini.

Se da un lato la ballerina e showgirl ha spesso mostrato il suo lato più scherzoso ed estroverso, dall’altro lato è stata anche protagonista di confidenze e momenti di intimità con gli altri Vipponi. A cominciare dalla mancanza per le due persone che colorano la sua vita e che la rendono meravigliosa giorno dopo giorno: la figlia Maria e il marito Enzo Paolo Turchi.

In salone Carmen Russo visiona, assieme ai coinquilini, una clip che ritrae la sua famiglia e non trattiene le lacrime per l’emozione.

La piccola Maria è stata un dono per lei e per il marito, così come è un dono la nascita di ogni bambino: “La nascita di un figlio è un dono meraviglioso. Ma è anche giusto dire che se una donna non si sente di essere madre, non è un problema: è una cosa che va sentita“.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: il romantico incontro

Per Carmen Russo le emozioni non si esauriscono qui, perché è in arrivo un momento romantico che la lascia senza fiato. Artefice della sorpresa è il suo Enzo Paolo Turchi, che la attende in giardino per un incontro per lei inaspettato.

La showgirl corre verso il giardino e lì trova l’amore della sua vita, che la tranquillizza subito sulla figlia: “Maria è eccezionale, perfetta, devi stare tranquilla“. L’ex ballerino poi ironizza: “Io a casa faccio Carmen Russo, che mi manca“.

La coppia, costretta a mantenere la distanza per le disposizioni anti-Covid, manifesta comunque un affiatamento invidiabile e anche Alfonso Signorini lo fa presente: “Vi guardate ancora con gli occhi luccicanti come se foste fidanzatini di primo pelo“. La risposta di Enzo Paolo Turchi è delle più romantiche: “Forse ci amiamo più del primo giorno“. L’incontro è breve ma intenso e i due si salutano per l’ultima volta, non prima di aver accennato qualche passo di danza sulle note del Tuca Tuca.

Proprio Raffaella Carrà, infatti, ha unito le loro vite ed è diventata la colonna sonora del loro amore.