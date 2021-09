Chi è

Olga Plachina è la moglie di Aldo Montano, noto campione olimpico di sciabola che vinse l’oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004. Lo schermidore è famoso anche per le sue numerose relazioni sentimentali, tra cui il flirt con Manuela Arcuri e la lunga storia con Antonella Mosetti. Nel 2016, Aldo ha sposato Olga Plachina, anche lei campionessa olimpica. Da lunedì 13 settembre, il campione di sciabola ha iniziato il suo percorso al GF Vip 2021, pare proprio sotto la spinta della moglie. La ragazza che ha fatto breccia nel suo cuore è nota per il suo talento sportivo e per la sua bellezza, che l’ha portata a vincere premi in numerosi concorsi.

Chi è Olga Plachina: la carriera tra le Olimpiadi e le passerelle

Olga Plachina è nata nel 1997 e ha 24 anni. Di origini russe, è molto nota nel suo Paese di origine. È una campionessa olimpica di atletica, specializzata nei 400 metri a ostacoli. Ma non solo. Negli anni infatti, la giovane atleta ha preso parte a numerose sfilate e concorsi di bellezza, aggiudicandosi anche alcuni premi. Olga ha vinto riconoscimenti come Miss Sport e Miss Best Model.

Olga è seguitissima sui social. Il suo profilo Instagram, @kissed_god, vanta 16,8mila followers.

Chi è Olga Plachina: l’amore per Aldo Montano, il matrimonio e i figli

Olga Plachina e Aldo Montano si sono conosciuti nel 2014 alle Olimpiadi invernali di Soči, in Russia. Lui si stava riprendendo dalla storia con Antonella Mosetti durata 7 anni, ma il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Nonostante la notevole differenza di età di ben 19 anni, dopo 2 anni, la coppia si è sposata nell’agosto 2016 in Siberia, con una cerimonia molto intima e semplice. Appena un anno dopo, nel 2017, è nata la loro primogenita, che hanno chiamato Olympia in onore della comune passione per lo sport che li ha fatti incontrare.

Nel 2021 è nato il loro secondo figlio, Mario Jr.