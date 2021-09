Chi è Samy Youssef: il modello che sta emozionando al GF Vip 6 con la sua storia, il dolore e la rinascita

Chi è

L’ingresso del modello Samy Youssef ha scossa l’animo sia dei partecipanti del Grande Fratello Vip che del pubblico da casa con il racconto intenso della sua drammatica storia. Il conduttore Alfonso Signorini lo ha voluto fortemente tra i partecipanti di questa edizione ed i telespettatore si stanno interessando al suo personaggio, divenuto ormai un modello di fama grazie alle collaborazioni con grandi brand della moda. Il ragazzo ha iniziato a raccontarsi nella casa più spiata d’Italia e lo farà ancora per farsi conoscere meglio da chi ancora non sa chi sia. Noi di The Social Post vi raccontiamo la sua vita e tutto quello che c’è da sapere su Samy Youssef.

Samy Youssef: la vita del modello arrivato in Italia su un barcone

Samy Youssef è nato a Sharm el-Sheikh, nota località turistica egiziana, il 15 settembre del 1995 dove viveva con i genitori in condizioni di povertà. Appena 15enne in cerca di fortune migliori vieni spinto dal padre a lasciare il suo Paese natale su di un barcone, per cercare una svolta al di là del mare. Un viaggio non semplice quello del modello che ha racconto molti dettagli prima di entrare in Casa.

Nel 2019, a Novella 2000, aveva raccontato: “Sono scappato dall’Egitto perché non ne potevo più. Lì lavoravo come carpentiere con mio padre, ma il mio sogno era studiare e affermarmi. In Egitto, per molta gente la vita è difficile, spesso l’unica via d’uscita è andarsene“.

In Italia parte la sua rinascita. Inizia a lavorare come cameriere ed aiuto cuoco in un ristorante e qui viene scoperto da una modella che lo introdurrà nel suo mondo grazie alla proposta di tentare un provino con la sua agenzia. Sin da subito piace agli addetti del settore che lo iniziano a coinvolgere nelle sfilate dei maggiori brand di moda fino a che un giorno non diventa il volto ufficiale della casa di moda Moschino, firmando una esclusiva che dura da tre anni.

Samy Youssef: le partecipazioni televisive

Il bel modello non è nuovo alle telecamere televisive dato che nel suo passato si può già trovare un altra esperienza sempre in un programma Mediaset. Il giovane infatti ha preso parte all’edizione Vip di Temptation Island 2019, quando si presentò come corteggiatore senza però riuscire a lasciare il segno.

Cercherà di farlo in questa edizione del GF Vip dove avrà l’opportunità di farsi apprezzare dagli spettatori non solo per la sua intensa storia ma anche per la sua persona che sembra già aver attirate le attenzioni di qualche concorrente della Casa.