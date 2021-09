Il paradiso delle signore: anticipazioni delle puntate da lunedì 20 settembre a venerdì 24 settembre

Serie TV - Fiction

Il paradiso delle signore torna a fare compagnia con stabilità dopo la lunga pausa estiva che ha tenuto gli spettatori distanti dalle vicende del magazzino con la conclusione della quinta stagione. La soap di Rai1 continua con la sua consueta fascia pomeridiana in onda da lunedì 20 settembre 2021, a partire come sempre dalle ore 15:55, e che terrà compagnia al pubblico fino a venerdì 24 settembre 2021. Ecco le anticipazioni della nuova settimana di puntate della sesta stagione della fiction.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore torna come di consueto su Rai1 con il classico appuntamento della fascia pomeridiana al inizia alle ore 15:55, dal lunedì al venerdì. Di seguito le anticipazioni delle puntate giorno per giorno.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 20 settembre

Gabriella sta per partire e malinconicamente sparirà dal magazzino anche la sua ultima collezione. Roberto e Massimo si troveranno faccia a faccia ed il primo subirà maggiormente lo scontro verbale.

Intanto Adelaide e Umberto sembrano aver trovato il sereno dopo che hanno scoperto che quello accaduto ad Achille li scagiona da ogni responsabilità, anche se la presenza in città della figlia dell’uomo Flora non li lascerà del tutto tranquilli.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 21 settembre

Flora arrivata da poco in città ha il tempo per passare dal magazzino a rifarsi il guardaroba e si distinguerà per i suoi gusti. La donna riceverà anche la notizia che il deceduto padre le ha lasciato una ingente somma di denaro insieme ad una misteriosa lettera. Flora attira le attenzioni di Umberto che scopre così che è in città e lo comunica ad Adelaide.

Intanto Tina ha ormai chiuso il rapporto con il marito Sandro e lo confessa a Gabriella.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 22 settembre

Adelaide ed Umberto sono in apprensione per la presenza di Flora in città tanto che l’uomo decide di conoscere la donna in modo da capirne la pericolosità mentre la figlia di Ravasi vorrà incontrare Adelaide perché ha scoperto che è stata l’ultima persona ad accompagnare con costanza il padre. Vittorio nel frattempo è alle prese con la sostituzione di Gabriella che lo lascia senza uno stilista e nello sconforto.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 23 settembre

Ludovica deve fare i conti con le scelte di Marcello che ha deciso di darle un segnale non raggiungendola alla serata organizzata dal Circolo. Così la donna capirà che non si può andare avanti e sceglierà di dimettersi dalla sua carica per vivere la sua storia in tranquillità e fuori da occhi indiscreti. Adelaide fa un bilancio dell’incontro con la figlia di Ravasi che le ha lasciato uno strano sapore di tranquillità.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 24 settembre

Gabriella viene salutata da tutti prima della partenza per Parigi in una grande festa dedicata a lei che la farà diventare malinconica e pensierosa, mentre il posto lasciato da lei vacante ancora non ha trovato il giusto sostituto.

Per questo motivo Vittorio sembra essere colto da una idea geniale con il nome di Flora Ravasi che gli balena in testa per sostituire proprio la partente Gabriella.