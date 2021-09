Jo Squillo con il burqa al Grande Fratello Vip 6: il motivo e il messaggio dietro la scelta della cantante

Grande Fratello

Jo Squillo ha deciso di indossare un burqa in occasione della diretta del Grande Fratello Vip di questa sera. La cantante ha voluto così manifestare solidarietà nei confronti delle donne di Kabul e dell’Afghanistan, lanciando un messaggio importante. “Non dobbiamo solo parlare ma creare azioni di solidarietà“, il suo intervento presto interrotto da Alfonso Signorini e dalle esigenze della diretta televisiva.

Jo Squillo con il burqa al Grande Fratello Vip

Jo Squillo si è presa subito la scena nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di questa sera.

La cantante ha deciso di presentarsi nel salone, al fianco degli altri coinquilini, con un lungo burqa nero addosso al posto di un tradizionale vestito da sera. Una scelta che ha subito suscitato la curiosità di Alfonso Signorini, degli ospiti in studio e, ovviamente, di tutti i telespettatori del reality.

Il conduttore ha chiesto alla Vippona il motivo di tale scelta. La risposta della cantante è un forte messaggio di solidarietà nei confronti delle donne afghane: “Anche in un momento così di gioia, è chiaro che noi donne non possiamo dimenticare e creare atti di solidarietà per le sorelle di Kabul“.

Alfonso Signorini sottolinea l’importanza del suo messaggio: “Grande solidarietà per quel poco che possiamo fare, ma noi ci siamo e combattiamo al loro fianco. Grazie Jo per avercelo ricordato“.

Il messaggio di Jo Squillo: “Creare azioni di solidarietà“

Alfonso Signorini, successivamente, ha chiesto a Jo Squillo di togliere il burqa poiché impossibilitato a vederla così per tutto il corso della diretta. La concorrente ha preso così nuovamente parola mandando un forte messaggio: “Ma come fanno a vivere così?

Rispetto di chi indossa il burqa, ma è anche vero che questo è un segnale fortissimo che dobbiamo dare. Dobbiamo fare dei passi da gigante. Non dobbiamo solo parlare ma creare azioni di solidarietà“.

Dallo studio si eleva uno scroscio di applausi per l’importantissimo messaggio di solidarietà mandato da Jo Squillo. Un intervento spesso interrotto dalle parole di Alfonso Signorini, che ha sottolineato l’importanza del messaggio ma ha voluto proseguire frettolosamente la diretta.