Jumanji – Benvenuti nella giungla: la trama ed il cast del film con Dwayne Johnson

La proposta di Rai2 per la prima serata di lunedì 20 settembre 2021 è il sequel di un grande classico del cinema mondiale che vedeva come protagonista un iconico Robin Williams nei panni di un bambino che era rimasto incastrato nell’omonimo gioco. Nel film Jumanji – Benvenuti nella giungla un gruppo di ragazzi, sotto forma di avatar, fa ritorno nella giungla del gioco per risolvere un mistero che potrebbe sconvolgere il loro mondo. La trama ed il cast del film in onda su Rai2.

Jumanji – Benvenuti nella giungla: il cast e le curiosità del film

Jumanji – Benvenuti nella giungla (dal titolo in lingua originale di Jumanji: Welcome to the Jungle) è un film del 2017 diretto da Jake Kasdan, che successivamente dirigerà anche il terzo film della saga dato che questo è da considerarsi il sequel del film diventato cult del 1995.

Per colpa di uno strano videogame i protagonisti finiscono nel gioco ed acquisiscono le sembianze dei ben più noti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Il primo è ormai un volto noto dei blockbuster made in U.S.A da quando ha abbandonato la carriera da wrestler per dedicarsi anima e corpo alla carriera d’attore.

Per gli altri tre invece il film consolida la fama già acquisita precedentemente con l’attrice scozzese che cavalca qui l’onda degli ultimi successi planetari che l’hanno vista protagonista nel Marvel Cinematic Universe.

Jumanji – Benvenuti nella giungla: la trama del film

La famosa scatola del gioco di Jumanji lanciata nel primo film finisce a casa di un uomo che ha un figlio appassionato di videogiochi. Per attirare l’attenzione del ragazzo la scatola prende proprio la forma di un videogames in modo tale da coinvolgere Alex che giocandoci ci finisce all’interno, rimanendoci incastrato dentro.

Venti anni dopo però 4 ragazzi troveranno troveranno proprio quel videogioco ed inizieranno a giocarci selezionano gli avatar. Senza volerlo si ritroveranno ad essere risucchiati dal gioco nei panni di quei personaggi che dovranno vedersela con quel ragazzo finitoci dentro 20 anni prima e che nel gioco ha creato il suo pericoloso impero.

