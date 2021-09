L’Ispettore Coliandro: in arrivo su Rai2 le nuove puntate della serie tv con Giampaolo Morelli

Serie TV - Fiction

L'attore napoletano sta per tornare nei panni del suo personaggio più famoso per la gioia di tuti gli appassionati. Le nuove puntate de L'Ispettore Coliandro saranno presto trasmesse su Rai2.

Sta per tornare in televisione uno dei personaggi più amati delle serie tv italiane, pronto a tornare con i nuovi episodi della sua attesa ottava stagione. L’attore Giampaolo Morelli tornerà presto a vestire i panni del L’Ispettore Coliandro per la gioia dei suoi tanti appassionati. Dopo la conferma del ritorno tramite l’ufficialità dei palinsesti tv per la stagione autunnale 2021/2022 l’attesa sta ormai per terminare. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove puntate della serie.

L’Ispettore Coliandro: la serie di successo di Rai2

L’Ispettore Coliandro è una delle serie tv italiane più apprezzate della televisione e di certo i vertici Rai non volevano di certo perdere l’occasione di continuare nella sua narrazione.

Nata da una idea della sapiente penna di Carlo Lucarelli, noto scrittore e presentatore televisivo che è ormai un punto di riferimento per il genere noir italiano, e diretta dalla apprezzatissima coppia di registi formata dai Manetti Bros., resta uno dei punti di riferimento dei polizieschi in tv capace di portare in scena anche altri generi.

La struttura della serie tv si differenzia dai classici stilemi delle stesse dato che ogni episodio rappresenta un film a se stante, seppur legato nella trama che fa da sfondo, che spesso sapientemente si trasforma in un episodio noir, drammatico, comico o d’azione a seconda delle necessità narrative.

L’Ispettore Coliandro: quando torna su Rai2

L’attesa degli affezionati sta per termine dato che tra poco tempo sta per arrivare su Rai2 l’attesissima ottava stagione. La stessa sarà composta da 4 nuovi episodi che andranno in onda a partire dal 22 settembre in prima serata ed in prima visione assoluta, con il classico appuntamento del mercoledì che accompagnerà i telespettatori nel passaggio dalla calda estate al tiepido autunno.

Il primo appuntamento dell’ottava stagione avrà il titolo di Il fantasma dove vedremo l’ispettore coinvolto insieme a De Zan in un incidente stradale che lo farà finire in coma. Questo non sarà l’unico imprevisto sulla strada di Coliandro dato che un misterioso killer tenta di ucciderlo più volte senza però riuscirci.