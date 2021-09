Agenti usano la frusta sui migranti che provano a passare il confine con il Messico. Il video

I media americani hanno diffuso nelle scorse pre alcuni video e immagini degli agenti della polizia di frontiera a cavallo mentre usano la frusta contro i migranti al confine col Messico. La situazione in Texas è precipitata: vicino a Del Rio c’è una nuova crisi umanitaria che ha visto arrivare più di 10mila persone.

Molti i giornalisti presenti sul luogo della crisi umanitaria, tra loro anche il fotografo Paul Ratje che ha scattato una delle foto diventate iconiche: un agente a cavallo che afferra uno dei migranti che tenta di entrare negli USA da Ciudad Acuña, in Messico.

La Nbc news, che riporta El Paso Times, riferisce che l’agente avrebbe agitato la frusta e spinto il cavallo contro le persone al grido di “Torna in Messico“.

Le immagini:

Border patrol is mounted on horseback rounding up Haitian refugees with whips.

This is unfathomable cruelty towards people fleeing disaster and political ruin. The administration must stop this. pic.twitter.com/BSjT91NSj0

— Sawyer Hackett (@SawyerHackett) September 20, 2021