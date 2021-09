Antonella Mosetti si scaglia contro Aldo Montano durante il GF Vip: “Solo io so chi sei”. È mistero sui social

Grande Fratello

Aldo Montano viene celebrato nel corso del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il pluricampione olimpico riceve la visita inattesa della sorella Alessandra che ha in serbo per lui parole d’ammirazione e d’orgoglio. Ma è sui social che scoppia il caso con Antonella Mosetti, ex fidanzata del campione, che tuona: “Solo io so davvero chi sei“. È mistero sulla sua illazione.

Antonella Mosetti contro Aldo Montano: il caso sui social

Aldo Montano, attualmente protagonista sul piccolo schermo nella Casa del Grande Fratello Vip, vanta una carriera straordinaria.

Pluricampione olimpico nella scherma, i suoi trionfi nel mondo dello sport non hanno conosciuto confini e si sono protratti sino all’edizione dei giochi olimpici di questa estate. A Tokyo 2020, infatti, ha conquistato la medaglia di bronzo nella Sciabola maschile a squadre, per poi ritirarsi dalle competizioni e chiudere così la sua straordinaria carriera.

Proprio questa sera, nella diretta del Grande Fratello Vip, Aldo Montano ripercorre le tappe più emozionanti della sua vita anche grazie a una sorpresa davvero speciale.

Nel loft di Cinecittà, infatti, entra l’adorata sorella Alessandra che ha voluto celebrare il suo talento e la sua nobiltà d’animo con parole cariche di affetto ed ammirazione. Ma se nel loft di Cinecittà si sono respirate vibrazioni sicuramente positive, è sui social che scoppia il caso. A creare scompiglio è Antonella Mosetti, ex fidanzata del campione.

Antonella Mosetti all’attacco: “Solo io so davvero chi sei“

Antonella Mosetti ha condiviso sul proprio profilo Instagram una story che ha scatenato un polverone social. Nella foto pubblicata dalla showgirl si vede lo schermo di un televisore sintonizzato su Canale 5, durante la diretta del Grande Fratello Vip, con Aldo Montano in primo piano.

Segno che la Mosetti stava guardando il reality e, nello specifico, lo spazio dedicato ad Aldo Montano e i suoi successi. Ma è un’enigmatica scritta, messa in primo piano sulla story, a generare più di un dubbio: “Solo io so davvero chi sei... una persona “ora”, meravigliosa!!! Anche merito mio“.

Un’illazione destinata a far discutere e che alimenta i dubbi. Il campione e la soubrette sono stati sentimentalmente legati dal 2007 al 2012, ma a quanto pare la fine della loro relazione ha lasciato più di uno strascico.

E, soprattutto, non tutto sembra essersi chiarito. In attesa di un ipotetico incontro chiarificatore tra i due, magari proprio tra le mura di Cinecittà, il mistero si infittisce.