Gossip

Svolta per Fabrizio Corona e Nina Moric, che sarebbero tornati a vivere sotto lo stesso tetto per il bene del figlio. La decisione dopo una lunga altalena di crisi e riavvicinamenti

Fabrizio Corona e Nina Moric sotto lo stesso tetto, stavolta per convivere: l’indiscrezione arriva dopo una serie di presunti indizi social sul “sereno” ritrovato in famiglia, soprattutto tra i due ex che, tempo fa, si erano dichiarati guerra con reciproci sfoghi al veleno anche davanti alle telecamere. Ora, secondo quanto emerso, avrebbero deciso di tornare a vivere nella stessa casa per il bene del figlio Carlos.

Fabrizio Corona e Nina Moric tornano a vivere insieme: l’indiscrezione

Secondo l’agenzia LaPresse, Fabrizio Corona e Nina Moric sarebbero tornati a vivere insieme.

Una decisione maturata dopo un’altalena di tensioni e riavvicinamenti che, tempo fa, aveva occupato anche alcuni spazi televisivi con pesanti e reciproche accuse.

Stando all’ultima indiscrezione non si tratterebbe di un ritorno di fiamma, ma di una scelta fatta per il bene del figlio Carlos Maria. Nei giorni scorsi, qualche piccolo indizio sul passo che oggi sarebbe realtà lo si è avuto via Instagram, con alcuni post di Corona dedicati alla famiglia.

In un recente scatto condiviso sul suo profilo social, si mostra stretto in un abbraccio a Nina Moric, giovani e uniti in una fotografia del loro passato che oggi avrebbe un rinnovato sapore di intesa.

“La storia siamo noi“, ha scritto nella didascalia che accompagna l’istantanea dei loro giorni felici.

Post di Fabrizio Corona su Instagram

Fabrizio Corona: la dedica a Nina Moric su Instagram

E gli indizi sul riavvicinamento tra Fabrizio Corona e Nina Moric non si fermano qui. “La vita vola – ha scritto l’lex re dei paparazzi in un post rivolto al figlio –. Ora è giunto il momento di viverla pienamente con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco“.

A testimonianza della ritrovata armonia tra ex coniugi, una dedica social di Fabrizio Corona all’ex moglie: “Vorrei dirti solo grazie Nina… Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita… E per avere avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo… È come un puzzle… ogni cosa a suo posto… Dobbiamo avere la forza di perdonarci l’un l’altro tutto il male che ci siamo fatti.. .Il nostro vissuto è pieno di dolore e difficoltà… ma ho la certezza che se continuiamo a rispettarci come adesso il nostro sarà un bel domani… Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore“.

La data è 26 agosto.