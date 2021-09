Sotto il sole di Riccione: trama e cast del film con Cristiano Caccamo e Lorenzo Zurzolo in onda questa sera

TV e Spettacolo

Le vicende di un gruppo di personaggi in vacanza sotto il sole di Riccione terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 nella prima serata di martedì 21 settembre 2021.

La proposta di Canale5 per la prima serata di martedì 21 settembre 2021 è la prima visione assoluta di un film che ha riscontrato un buon successo dalla sua pubblicazione su Netflix avvenuta un anno fa, puntando tutto su di un cast variegato con volti noti del cinema ed interessanti nuove promesse oltre che sulle canzoni dei The Giornalisti che danno anche il titolo alla pellicola. Sotto il sole di Riccione sarà trasmesso per la prima volta sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa. La trama ed il cast del film.

Sotto il sole di Riccione: il cast e le curiosità del film in onda su Canale5

Sotto il sole di Riccione è una pellicola del 2020 ed inizialmente distribuito in esclusiva da Netflix, scritto da Enrico Vanzina e diretto dagli YouNuts!

, un duo di registi da svariato tempo attivi nella reaizzazione di videoclip musicali.

Il titolo del film prende il nome dal famoso tormentone musicale Riccione dei Thegiornalisti, che tra l’altro fanno da colonna sonora con altre loro famose tracce, e vede anche la partecipazione straordinaria dell’ex frontman Tommaso Paradiso per un piccolo cameo dove interpreta se stesso.

La pellicola racconta le vicende estive di una serie di personaggi che finisco con il passare le vacanze nella nota Riccione, da sempre patria del divertimento all’italiana, e vede l’interpretazione di svariati attori italiani come Cristiano Caccamo, il giovane comico Davide Calgaro, l’astro nascente Matteo Oscar Giuggioli ed ancora la bella Fotinì Peluso, con la partecipazione dei ben più noti Luca Ward, Andrea Roncato ed Isabella Ferrari.

Sotto il sole di Riccione: la trama della pellicola

Un estate italia è al centro del racconto di questo film che fa i conti con le vacanze di un gruppo di personaggi presenti a Riccione che intrecceranno le loro vicende in questo cine-cocomero del 2020.

Il pubblico vedrà i sogni disattesi di Ciro, mancato cantante che si accontenta di fare il bagnino, il primo tormentato amore di Marco se la vedrà con i consigli dell’ex playboy Gualtiero. E tanti altri ancora come una madre apprensiva nei confronti del figlio non vedente che si farà dei nuovi amici per sfuggire alla pesantezza della madre.