27enne partorisce in ospedale a Savona e poco dopo muore. Il bimbo è ricoverato in condizioni critiche

Dramma a Savona, una giovane mamma di 27 anni è morta dopo aver partorito suo figlio. Il piccolo invece è ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale Gaslini di Genova; al momento non è chiaro cosa possa aver scatenato la morte, secondo quanto riferito in una nota divulgata dall’Asl si trattava di una gravidanza nella norma.

Come si legge in una nota ufficiale divulgata dall’Asl2 di Savona, sul sito dell’ospedale San Paolo, la donna è venuta a mancare nella notte tra il 21 e il 22 settembre.

“La paziente è stata ricoverata in mattinata di ieri per il parto al termine di una gravidanza nella norma, in salute e con tutti gli esami di routine regolari. Lo stato di salute della paziente si è aggravato improvvisamente durante il decorso del parto ed è stato disposto l’immediato trasferimento in rianimazione. Il decesso è sopravvenuto durante la notte“.

Al momento i medici stanno cercando di capire cosa possa aver causato il decesso della donna, sempre sulla nota ufficiale dell’Asl si legge: “Le circostanze del decesso sono in fase di accertamento, l’azienda ha disposto immediatamente un’indagine interna per accertare la dinamica dei fatti ed è stata avvisata l’autorità giudiziaria che ha disposto l’indagine autoptica“.

L’Asl2 ha poi concluso il comunicato con le condoglianze alla famiglia: “Asl2 esprime il più sincero cordoglio ai familiari.”

Il bambino ricoverato in gravi condizioni al Gaslini

Sempre nella nota dell’Asl2 è stato reso noto che anche il figlio della 27enne morta dopo il parto è ricoverato in gravi condizioni. Il piccolo, si legge: “È stato trasportato d’urgenza al Gaslini” e si trova ora attaccato ad un ventilatore meccanico per il sostegno.

Il quadro clinico del bambino è di “Grandissima sofferenza da asfissia perinatale, assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita. È intubato e sostenuto da ventilatore meccanico”.

Anche il governatore Toti, appresa la notizia, si è stretto nel cordoglio dei famigliari e ha richeisto una relazione puntuale alla Asl2, oltre a disporre l’invio degli ispettori di Alisa per fare luce sull’accaduto.