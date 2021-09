Anticipazioni Uomini e Donne, puntata del 22 settembre: nuova lite tra Armando Incarnato e Gianni Sperti

Uomini e Donne

Uomini e Donne, famoso dating show di Canale 5 stupisce i telespettatori con puntate sempre piene di nuove emozioni. Si passa dalle liti furiose ai sentimenti più commoventi in pochi minuti. Tra i protagonisti indiscussi dei momenti più tensivi ci sono i due opinionisti del programma.

Tina Cipollari litiga spesso con Gemma Galgani, mentre Gianni Sperti ha un rapporto conflittuale con Armando Incarnato, cavaliere partenopeo. I due si inviano frecciatine da anni e, anche nell’edizione 2021/2022 del dating show, non mancano dei confronti animati tra di loro.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 22 settembre, riportate dal Vicolo delle News, tra Armando Incarnato e Gianni Sperti ci sarà una nuova litigata.

Anticipazioni di Uomini e Donne del 22 settembre: Armando Incarnato non convince Gianni Sperti

Armando Incarnato è un protagonista molto discusso del trono over di Uomini e Donne, ormai da anni. Il bel partenopeo ha fatto parlare più volte di sé per le sue relazioni amorose, che si concludono quasi sempre con furiosi litigi. Quest’atteggiamento ambiguo non piace a Gianni Sperti che, da anni, lo accusa di essere finto e di non comportarsi bene nei confronti delle donne.

Nella nuova stagione di Uomini e Donne Armando Incarnato ha cominciato una nuova conoscenza con una Dama appena arrivata nel parterre: Marika. La donna, anche se coinvolta, ha dichiarato, fin da subito, di non fidarsi pienamente del Cavaliere.

Anche Gianni Sperti ha espresso i suoi dubbi sulla nuova conoscenza di Armando Incarnato e, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 22 settembre l’opinionista ribadirà le sue perplessità. Nascerà, così, una nuova lite tra i due uomini.

Anticipazioni di Uomini e Donne: la tronista Roberta continua a frequentare Luca

Tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne si trova anche Roberta, ragazza dal viso pulito che vive a Roma e si è appena laureata. La tronista è stata colpita fin da subito dal corteggiatore Luca, un pugile chef.

La prima esterna tra i due è andata bene e, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, anche per la seconda esterna Roberta ha scelto Luca. Tutto questo anche se la tronista aveva scambiato dei messaggi con un altro corteggiatore.