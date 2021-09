Giacomo Sartori, scomparso a Milano dopo il furto d uno zaino. L’appello della famiglia: “È senza documenti”

Scomparsi

Giacomo Sartori è scomparso dalla notte tra venerdì 17 e sabato 18 settembre. Aveva passato la serata con gli amici in un'enoteca nei pressi di Porta Venezia, Milano

Giacomo Sartori risulta disperso da giorni, ingegnere informatico di 30 anni, è stato visto l’ultima volta a Porta Venezia, Milano. La famiglia lo cerca ormai da giorni, senza però aver ancora avuto risposte. Stando alle informazioni in circolazione, Giacomo Sartori aveva subito il furto dello zaino prima di sparire nel nulla.

È mistero sulla sua sparizione, il 30enne non ha lasciato tracce, pare essere scomparso a bordo della sua auto. La sera della scomparsa era con gli amici che hanno detto di non aver riscontrato atteggiamenti strani.

Giacomo Sartori risulta scomparso dalla notte tra venerdì 17 e sabato 18 settembre.

L’ultima volta è stato visto nei pressi di Porta Venezia mentre passava la serata in enoteca con gli amici. Stando alle loro segnalazioni quella sera a Giacomo hanno rubato lo zaino rosso con dentro i suoi documenti, un gesto che lo ha fatto rimanere male, hanno fatto sapere, ma a parte questo non sembrava avere atteggiamenti strani.

Giacomo Sartori abita a Milano in zona via Solari, non risulta che abbia una fidanzata o una relazione ma pare essere circondato da amici.

Lavora come tecnico informatico presso un’azienda Software di Asiago.

L’appello della famiglia di Giacomo Sartori

Sui social la famiglia ha scritto: “Stiamo cercando Giacomo Sartori. È scomparso nella notte tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre a Milano, dove vive e lavora. Non abbiamo più sue notizie da quella sera. È stato visto l’ultima volta in zona Porta Venezia. Stiamo cercando di raccogliere più informazioni possibili. Condividi questo post e aiutaci a raggiungere più persone possibili”

Le ricerche di Giacomo Sartori

Su Facebook è stata aperta una pagina per condividere tutte le informazioni su Giacomo, Missing Giacomo Sartori.

Oltre alla foto sono state condivise alcune informazioni su di lui: Giacomo ha 30 anni, è alto 1,75m pesa 68 kg ed è in possesso di un’auto aziendale, un Polo di colore grigio scuro targata GF 905 VY; l’auto non è stata ancora ritrovata. Al momento della scomparsa pare indossasse una camicia bianca, dei pantaloni beige e delle scarpe marroni.

L’ultima posizione conosciuta di Giacomo Sartori è quella di viale Vittorio Veneto 20, Milano. “Ha con sé il cellulare, ma è sempre spento.

L’anomalia è che la carta di credito non risulta bloccata È una persona molto attenta e conosce perfettamente le modalità per bloccarla, però non lo ha fatto” ha detto il fratello Tommaso al Corriere della Sera, ribadendo che il fratello era rimasto particolarmente turbato dal furto dello zaino.