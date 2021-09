Lutto al Grande Fratello Vip, il cast del programma è sconvolto: “Resterai per sempre uno di noi”

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip è in lutto. Uno dei collaboratori della trasmissione è venuto a mancare e a lui è stato dedicato un post sulla pagina Facebook del programma.

Il cast del Grande Fratello Vip è in lutto. Uno dei collaboratori storici della trasmissione è scomparso in queste ore, lasciando un grande vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuto lavorando al suo fianco. Sui canali social del programma è apparso un commosso messaggio d’addio. Molti fan della trasmissione hanno espresso il loro dolore per la drammatica notizia sul reality.

Lutto al Grande Fratello Vip: l’addio del cast

Il Grande Fratello Vip è iniziato da appena due settimane e fra gag e uscite dei concorrenti sono già molti i momenti divertenti di questa nuova edizione.

Nelle ultime ore però, nei noti studi di Cinecittà è calato un cupo velo di tristezza. Uno dei collaboratori della trasmissione è venuto a mancare lasciando un grande dolore in chi l’ha conosciuto.

“Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico” si legge sulla pagina Facebook della trasmissione. “Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale” continua il messaggio di cordoglio.

“Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori”, il loro ultimo saluto.

Grande Fratello Vip, muore uno dei collaboratori: il cordoglio dei fan

Nell’immagine condivisa sul social del reality si vede il collaboratore della trasmissione, sorridente. Non è noto quale fosse il suo ruolo nel cast, né quanti anni avesse o la causa del suo decesso. “Ciao Luca“ è il semplice messaggio dei suoi colleghi.

Molti fan della trasmissione hanno commentato il post domandando di sapere di più sul membro del cast venuto a mancare nelle ultime ore. “Riposa in pace“, “Condoglianze“ sono alcuni dei messaggi scritti dal pubblico della trasmissione.

Attualmente Alfonso Signorini non ha parlato del collaboratore del Grande Fratello Vip sui suoi canali social, ma è probabile che gli riserverà qualche parola durante la prossima puntata del reality, prevista per venerdì 24 settembre.