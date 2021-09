Pretty Woman dai capelli di Julia Roberts alla scelta del cast: le curiosità sul film in onda questa sera

TV e Spettacolo

Pretty Woman è un classico intramontabile del cinema, visto e amato da tutti. La sua colonna sonora è anch’essa un’icona che ancora oggi emoziona chiunque l’ascolti. Nonostante siano passati 31 anni dall’esordio del film sul grande schermo, Pretty Woman continua ad affascinare soprattutto per le tante curiosità che riguardano la pellicola.

Pretty Woman torna in tv in prima serata su Rai 1, perché non ripassare la trama e scoprire tutte le curiosità e i segreti del film? Ad esempio, sapete che i capelli rossi di Julia Roberts non erano voluti?

Pretty Woman: i capelli rossi di Julia Roberts

I capelli di Julia Roberts in Pretty Woman cambiano più volte.

Sappiamo che il vero colore dell’attrice è un biondo scuro tendente ad un castano chiaro; per il personaggio di Vivian Ward la Roberts aveva deciso di tingersi i capelli di rosso. Così al primo incontro con Richard Gere, che nella pellicola interpreta l’uomo d’affari Edward Lewis, indossa una parrucca bionda.

Eppure quel bel rosso ramato rischiava di sparire durante le riprese a causa della scena nella vasca da bagno.

Nel retroscena riferito da Collider pare che a causa del sapone usato per creare tutte quelle bolle ci fosse una sostanza altamente corrosiva per il ramato, al punto tale da costringere i truccatori a lavorare in piena notte per ripristinarlo.

Altre curiosità su Pretty Woman

Sono tantissime le curiosità su uno dei film più iconici di Hollywood, Pretty Woman. Eccone alcuni:

Il titolo iniziale doveva essere 3000 dollari

Il film è costato 14milioni di dollari, ne ha incassati 463,4milioni

Il film è stato girato tra i mesi di luglio e ottobre del 1989 a Los Angeles, a Beverly Hills e all’Hotel Ambassador

Julia Roberts ha ottenuto una candidatura agli Oscar per la sua interpretazione

per la sua interpretazione La trama è stata soggetta a molti cambiamenti, alcune scene non sono mai state girate come alcune per approfondire la dipendenza dalla droga di Vivian, un litigio violento tra i due…

Per il ruolo di Vivian erano in lizza: Sandra Bullock, Meg Ryan, Madonna, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker e Drew Barrymore

Per il ruolo di Edward: Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Denzel Washington e Al Pacino

Pretty Woman: trama

Edward Lewis è un uomo d’affari miliardario che compra grandi aziende sull’orlo del fallimento per poi venderle. Una sera, mentre si trovava a Hollywood per affari, incontra Vivian Ward, prostituta. Le chiede informazioni stradali, lei sale in macchina e passano la notte insieme. Edward rimane affascinato da Vivian e la ingaggia per tutta la settimana offrendole 3mila dollari.