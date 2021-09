Un Cavaliere spiazza Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Non sono più interessato”. Commento puntata 23 settembre

Uomini e Donne

Nuove conoscenze e vecchi amori che si ritrovano nello studio di Uomini e Donne. Sara e Biagio Di Maro hanno deciso di ricominciare la conoscenza. Mentre Massimo, Cavaliere sceso per corteggiare Gemma Galgani, ha subito battuto in ritirata.

Gemma Galgani rifiutata a Uomini e Donne, una vecchia coppia si ritrova

Sconvolgente pensare che ci sono persone come Sara, che dopo aver insultato giustamente Biagio Di Maro lo scorso anno ed essere stata lasciata, oggi ci riprova.

Il Cavaliere si era lamentato del modo di vivere l’intimità di Sara e l’aveva pubblicamente umiliata, ora Sara ha scordato tutto. La Dama non ha soltanto accettato di frequentare di nuovo Biagio Di Maro, ma è stata proprio lei a chiedere di ricominciare.

Il Cavaliere, forse per avere nuove dinamiche da portare a centro studio, ha accettato: “Mi ha fatto un effetto bellissimo… Io ci sono“. Tina Cipollari ha lasciato lo studio indignata: “Ci hai pure creduto a questo?… Guarda caso mo si è pentito…Ma svegliatevi… Bugiardo… Che falso“. Alla fine se il Cavaliere riesce ancora a intortare delle donne è solo colpa di loro stesse.

A Gemma Galgani, invece, non è andata altrettanto bene. Infatti, nella puntata odierna, un Cavaliere ha cambiato idea su Gemma Galgani.

Il Cavaliere Massimo cambia idea su Gemma Galgani a Uomini e Donne

La redazione di Uomini e Donne ultimamente seleziona davvero dei tipi particolari. Come il Massimo che si è presentato oggi in puntata per corteggiare sia Gemma Galgani che Isabella Ricci, per poi subito ritrattare le sue intenzioni.

Il Cavaliere, infatti, ha raccontato di aver cambiato la sua opinione sulla Dama torinese dietro le quinte: “Non sono più interessato a te“.

Il Cavaliere Massimo ha quindi ritirato il suo corteggiamento per Gemma Galgani. La Dama torinese sicuramente non ha comportamenti meravigliosi in puntata, ma basta così poco? Tina Cipollari non ci crede: “Hai idea di come sia questa donna… Scemenza“.