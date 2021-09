Widows – Eredità criminale: la trama ed il cast del film in onda su Rai2 con Viola Davis e Colin Farrell

TV e Spettacolo

Il film arriva sul canale della Rai per la prima volta assoluta in Italia e porta con se una storia che ha conquistato il pubblico e la critica ed un cast stellare che ha convinto tutti. Appuntamento su Rai2 per le ore 21:20.

La proposta di Rai2 per la prima serata di giovedì 23 settembre 2021 è un film che racconta la storia di quattro vedove che legano il loro destino dopo la dipartita dei mariti invischiati in loschi affari e morti durante il loro ultimo colpo. Le donne decidono quindi di tentare la sorte e seguirne le orme cercando di mettere a segno un colpo pensato dal marito di una di loro. Il film Widows – Eredità criminale va in onda sul secondo canale Rai a partire dalle ore 21:20. La trama ed il cast del film.

Widows – Eredità criminale: il cast della pellicola in onda su Rai2

Widows – Eredità criminale (dal solo titolo di Widows in lingua originale) è un film del 2018 diretto dal regista Steve McQueen, fattosi notare al grande pubblico grazie ai film Hunger (del 2008), Shame (del 2011), oltre al suo capolavoro 12 anni schiavo (uscito nel 2013) per il quale ha vinto l’Oscar al miglior film nel 2014.

La sceneggiatura della pellicola è scritta dallo stesso regista McQueen e ricalca le vicende della serie televisiva degli anni ottanta conosciuta come Le vedove (Widows).

Il cast principale del film mette insieme alcuni dei più grandi interpreti della scena hollywoodiana come il premio Oscar Viola Davis, l’attore Colin Farrell, l’altro premio Oscar Robert Duvall, uno dei duri del cinema come Liam Neeson ed ancora i conosciuti Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Michelle Rodriguez, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Jacki Weaver, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya ed infine Jacki Weaver.

Widows – Eredità criminale: la trama del film

Veronica è la moglie di Harry, un uomo che nel tentativo di mettere a segno un colpo contro il gangster Jamal Manning finisce per morire insieme alla sua banda.

Harry voleva infatti porre fine all’ascesa politica di Manning ma si ritrova con il lasciare sua moglie vedova ed anche le altre donne della banda.

Veronica dovrà quindi fare in conti con questa nuova situazione che non solo l’ha lasciata senza marito ma anche piena di debiti, poiché oltre alla morte di tutta la banda in seguito al colpo si sviluppa un incendio che brucia tutto il loro denaro. Per colpa dell’incendio la donna dovrà affrontare le richieste di Manning atte ad avere un risarcimento danni ma Veronica cercherà di reinventarsi seguendo le orme del marito per mettere a segno un colpo al quale devono partecipare le altre vedove della banda.

Guarda il trailer: