Amici di Maria De Filippi anticipazioni seconda puntata in onda domenica 26 settembre: ballerini in bilico

Programmi TV

La 21esima edizione del programma ha preso il via domenica 19 settembre quando l’amatissima Maria De Filippi ha condotto la prima puntata eccezionalmente non collocata nel solito appuntamento di sabato. La famosa classe della scuola del talent sta iniziando a prendere forma con l’assegnazione dei primi banchi, riempiti dagli allievi scelti dai professori che formano il corpo dovente. Anche nella seconda puntata di stagione, che andrà in onda alle ore 14:45 di domenica 26 settembre 2021 sempre su Canale5, continuerà il casting di talentuosi ragazzi in lotta per riempire i banchi vuoti di fronte a loro.

Scopri le anticipazioni della seconda puntata del talent e chi rivedremo nel programma di Maria De Filippi.

Amici di Maria De Filippi: quando va in onda la seconda puntata del talent fa il boom di ascolto nella prima puntata

Per la gioia dei tanti fan del programma è ripartita la marcia del talent più famoso della televisione dopo l’atteso ritorno su Canale5, eccezionalmente in onda di domenica, con la conduzione dell’ideatrice Maria De Filippi. La partenza di quest’anno ha rappresentato una novità per gli affezionati, da sempre abituati all’appuntamento pomeridiano del sabato che ritornerà presto appena le esigenze di rete saranno messe a posto.

Il secondo appuntamento con la trasmissione adorata dai più giovani è in programma per domenica 26 settembre 2021 quando alle ore 14:45 circa continuerà l’assegnazione dei banchi della classe più desiderata d’Italia.

Amici di Maria De Filippi: anticipazioni della seconda puntata in onda domenica 26 settembre

Gli amati professori della trasmissione sono tutti tornati a presenziare in studio al fianco di Maria De Filippi, eccezion fatta per la professoressa di canto Arisa che sarà impegnata in una nuova avventura in Rai.

I confermatissimi Rudy Zerby, Anna Pettinelli, Veronica Peparini, Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano con l’aggiunta del nuovo professore di ballo Raimondo Todaro, stanno iniziando a selezionare i primi ragazzi per formare la classe che li accompagnerà per tutto l’anno.

Anche durante la seconda puntata della trasmissione continueranno le audizioni per assegnare i banchi, con le indiscrezioni che riportano l’aggiunta di due nuovi ballerini che conquistano un banco di danza a testa.

Un allievo già scelto la scorsa settimana invece sarà messo in discussione ed il suo banco sarà già traballante.

Amici di Maria De Filippi: gli ospiti

Per la gioia del pubblico da casa poi ci saranno delle sorprese che faranno contenti i telespettatori che lo scorso anno hanno seguito tutta la trasmissione, affezionandosi ai protagonisti che hanno conquistato il loro cuore. Le anticipazioni che ci giungono riportano infatti della presenza in studio dei beniamini dello scorso anno, con la vincitrice Giulia Stabile, che ormai fa parte del corpo di ballo ufficiale, ed i cantanti Sangiovanni, Daddy e Aka7even che torneranno in studio per cantare.