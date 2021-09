Ballando con le Stelle: Milly Carlucci annuncia il cast ufficiale e i primi accoppiamenti con i professionisti

Programmi TV

La prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle si avvicina sempre più ed il programma sta mettendo a punto gli ultimi dettagli. La conduttrice Milly Carlucci ha svelato il cast ufficiale proprio ieri in un appuntamento imperdibile andato in onda su Rai1 durante La vita indiretta ed ha svelato anche i primi accoppiamenti con i ballerini professionisti, annunciando le prime 3 coppie che balleranno insieme a centro della pista. Ecco tutto il cast completo di Vip della trasmissione e le prime indiscrezioni sugli accoppiamenti con i professionisti di Ballando con le stelle.

Il cast ufficiale di Ballando con le Stelle

Ieri giovedì 23 settembre, in un appuntamento imperdibile durante La vita in diretta, la storica conduttrice della trasmissione Milly Carlucci ha annunciato in maniera ufficiale il cast di Vip che prendono parte alla sua trasmissione di punta al via il prossimo 16 ottobre 2021.

Ci ha pensato quindi la presentatrice a porre fine alle numerose indiscrezioni che circolavano da tempo sui nomi del cast, sciogliendo le riserve che erano state messe su di alcuni artisti.

L’annuncio ufficiale dei personaggi famosi a La Vita in Diretta ha quindi confermato le voci girate nei giorni scorsi, presentando questa lista di 13 novelli ballerini alle prese con le coreografie di Ballando con le Stelle:

Al Bano , noto cantante amato dal pubblico;

, noto cantante amato dal pubblico; Alvise Rigo , un rugbista;

, un rugbista; Andrea Iannone , ex pilota di Moto GP e personaggio chiacchierato per i suoi flirt;

, ex pilota di Moto GP e personaggio chiacchierato per i suoi flirt; Arisa , la cantante vincitrice del Festival di Sanremo;

, la cantante vincitrice del Festival di Sanremo; Bianca Gascoigne , modella figlia dell’ex campione di calcio Paul;

, modella figlia dell’ex campione di calcio Paul; Fabio Galante , ex calciatore dell’Inter (tra le altre squadre);

, ex calciatore dell’Inter (tra le altre squadre); Federico Fashion Style , l’hair stylist delle dive tivù;

, l’hair stylist delle dive tivù; Memo Remigi , cantante negli ultimi anni presenza fissa di Propoaganda Live;

, cantante negli ultimi anni presenza fissa di Propoaganda Live; Mietta , interprete senza tempo;

, interprete senza tempo; Morgan , l’estroso cantante famoso per il suo carattere;

, l’estroso cantante famoso per il suo carattere; Sabrina Salerno , cantante e icona sexy degli anni ’80;

, cantante e icona sexy degli anni ’80; Valeria Fabrizi , nota attrice;

, nota attrice; Valerio Rossi Albertini, fisico e scienziato spesso partecipante a CartaBianca.

Le prime coppie di Ballando con le Stelle

Durante l’appuntamento di ieri Milly Carlucci dove ha annunciato il cast completo non ha però rivelato quali saranno tutti gli accoppiamenti che vedono protagonisti i ballerini professionisti della trasmissione, lasciandosi scappare solo un piccolo antipasto su 3 coppie nei giorni precedenti.

Infatti nel programma Da noi a ruota libera era già stato svelato che Arisa ballerà con Vito Coppola mentre il fisico Valerio Rossi Albertini sarà in coppia con Sara Di Vaira ed infine il cantante Memo Remigi avrà al fianco la ballerina Maria Ermachkova.