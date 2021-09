Concorso ASL Napoli, 20 posti a tempo indeterminato: qual è il profilo ricercato e come presentare domanda

Bandi

Bando di concorso indetto dall'ASL Napoli per 20 assunzioni: quali sono i requisiti, le modalità per candidarsi e le materie d'esame da studiare

Nuovo bando di concorso per 20 posti a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.74 del 17/09/2021. Il profilo professionale ricercato è quello di Operatore Tecnico Specializzato: Autista di ambulanza.

Concorso ASL Napoli: i requisiti

Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza europea;

essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

patente di guida Categoria B in corso di validità;

esperienza professionale di 5 anni maturata in Pubbliche Amministrazioni o imprese private;

idoneità fisica;

non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pressa una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale.

Concorso per Autista di ambulanza: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica. I candidati dovranno accedere al portale dedicato ed effettuare la registrazione.

Il termine ultimo per presentare domanda è il 17/10/2021.

Concorso: i dettagli e le materie delle prove d’esame

In caso di ricezione di un numero elevato di domande, l’Azienda si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, che consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove d’esame. I candidati riceveranno anche una valutazione per titoli.

Le prove d’esame saranno volte ad accertare e valutare le conoscenze tecnico-specialistiche e le competenze caratteristiche attitudinali possedute dai candidati, in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità del ruolo da ricoprire.

In particolare, i candidati saranno sottoposti a: