Malore per Tom Felton, il Draco Malfoy di Harry Potter portato d’urgenza in ospedale. Si è accasciato al suolo

Tom Felton, noto al pubblico cinematografico in tutto il mondo per il ruolo di Draco Malfoy in Harry Potter, è stato colto da malore mentre giocava a golf. È stato trasportato d'urgenza in ospedale

Malore per Tom Felton, l’attore tra i protagonisti della saga di Harry Potter si è accasciato al suolo durante una partita di golf. Trasportato d’urgenza in ospedale, al momento le sue condizioni non sono state rese note. L’attore è ancora amatissimo e seguitissimo dai fan sui social, a distanza di 10 anni dalla fine delle riprese della saga cinematografica Felton è rimasto legatissimo al suo ruolo di Draco Malfoy e all’intero mondo creato dalla penna della scrittrice J.K. Rowling.

Durante i mesi più duri del lockdown aveva anche organizzato una reunion virtuale del cast. Tom Felton ha partecipato anche ad altre produzioni come The Flash e Origin.

Tom Felton colpito da un malore mentre giocava a golf

“Nel Ryder Cup Celebrity Match tenutosi oggi, l‘attore e musicista Tom Felton ha subito un incidente medico mentre partecipava alla partita. È stato trasportato in ospedale. Non sono disponibili ulteriori dettagli“, questo il comunicato diffuso da PGA Tour in merito a quanto accaduto a Tom Felton.

L’attore, 34 anni compiuti lo scorso 22 settembre, si è sentito male durante una partita di golf in Wisconsin proprio il giorno successivo, il 23 settembre.

A rilanciare la notizia è stata la BBC che ha riferito che Tom Felton è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Tom Felton era cosciente quando ha lasciato il campo da golf

Secondo quanto riferito da BBC, e come si vede anche dalle foto diffuse, Tom Felton ha lasciato il campo da golf cosciente, anche se trasportato a bordo di un golf cart. Al momento, oltre al comunicato ufficiale, non sono state divulgate ulteriori informazioni. Nemmeno Tom Felton ha rimesso mano ai social condividendo con i fan l’accaduto, che ora sono in apprensione per le sue condizioni.

Insieme a Tom Felton c’erano anche la wrestlwe Mandy Rose, il cestista Toni Kukoč, il giocatore di Hockey Mike Eruzione, l’attrice Stephani Szostak, il giocatore di football A.J. Hawk, l’ex pattinatore Dan Jansen, il surfista Kelly Slater e il cestista Sasha Vujačić.