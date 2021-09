Soleil Sorge contro tutti al GF Vip: lo scontro in diretta con Miriana Trevisan e le sorelle Selassié

Grande Fratello

Soleil Sorge è al centro di un vortice di polemiche nel salone del Grande Fratello Vip. La concorrente viene duramente attaccata da alcuni compagni, che le imputano maleducazione e mancanza di rispetto. Fra queste Miriana Trevisan, che però riceve repentina la contro-risposta della ragazza: “Davanti è tutta carina, e poi dietro ti colpisce“. Ma gli attacchi arrivano da più fronti, a cominciare dalle sorelle Selassié.

Soleil Sorge attaccata al GF Vip: l’affondo di Miriana Trevisan

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip prende il via subito nel segno delle polemiche.

In salone, dove tutti i coinquilini sono riuniti per la diretta, si accendono subito gli animi davanti a una clip riassuntiva delle dinamiche salienti della settimana. Negli scorsi giorni è stata Soleil Sorge a finire nel mirino di alcuni compagni, specie le donne della Casa. Durante un pasto tutti insieme l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha infatti deciso di alzarsi da tavola, infastidita per alcuni argomenti che si stavano trattando.

Quanto è bastato per scatenare la reazione di alcune concorrenti, tra cui Miriana Trevisan.

In diretta, questa sera, la showgirl definisce Soleil con duri epiteti: “Pura maleducata e irrispettosa. Prima cosa, non ti fa parlare, perché riesce a colpirti in tutti i modi. Poi è maleducata perché lascia i bicchieri in giro, i mozziconi di sigarette…“. In contro-risposta Soleil accusa la Trevisan di essere falsa e di non dire le cose in faccia: “Davanti è tutta carina, e poi dietro ti colpisce“.

Soleil Sorge e la strategia delle sorelle Selassié

Ma contro Soleil Sorge si sono scagliate anche le tre principesse Selassié. In particolare Jessica ha avuto più di un battibecco con la coinquilina, accusata anche da lei di essere maleducata e irrispettosa delle regole di convivenza.

Ma il trio di concorrenti, negli scorsi giorni, ha anche voluto palesare la propria strategia comune. Clarissa ha infatti consigliato alla sorella Jessica di evitare di andare contro Soleil, in quanto godrebbe di ottimi riscontri di pubblico fuori dalle mura di Cinecittà. Quanto basta per scatenare la reazione della Sorge, che si definisce basita per quanto ascoltato nella clip e, soprattutto, felice che il trio di sorelle sia venuto fuori per quello che realmente è.

In salone la confusione è eccessiva ed è a tratti impossibile seguire il filo logico dei discorsi dei concorrenti. Tant’è che Alfonso Signorini chiude la questione con un perentorio: “Mi sembra di essere in un pollaio“.