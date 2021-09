Tina Cipollari gela Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Ma riesci a parlare ancora?”. Commento puntata 24 settembre

Uomini e Donne

Ancora battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L'opinionista ha ironizzato sull'assenza di corteggiatori per la Dama

Tina Cipollari punzecchia Gemma Galgani in ogni puntata di Uomini e Donne. Ma, in quella del 24 settembre, l’opinionista ha lanciato una vera e propria frecciata alla Dama torinese. Anche Biagio Di Maro si è reso protagonista della puntata in modo inaspettato.

Tina Cipollari lancia una stoccata a Gemma Galgani a Uomini e Donne

Gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani solitamente mi annoiano ma oggi l’opinionista è stata davvero divertente. Tina Cipollari ha chiamato in diretta il centralino di Uomini e Donne per sapere quanti uomini chiamano al mese per la Dama torinese.

Tutto questo per provare che non ci sono più corteggiatori per la donna: “Non piace a nessuno”.

Stavolta la redazione non ha potuto inventare nulla per rendere comunque protagonista della puntata la Dama, che non si è seduta a centro studio, come di consueto. Ci ha pensato comunque Tina Cipollari a parlare di lei e a lanciare frecciatine sui suoi ritocchini estetici: “Non fai la passerella oggi… Ma riesci a parlare ancora?”.

Tina Cipollari gela Gemma Galgani, ma anche Biagio Di Maro spiazza tutti a Uomini e Donne

Anche Biagio Di Maro ne ha fatta una delle sue. Ventiquattr’ore dopo aver deciso di ricominciare la conoscenza con Sara, il Cavaliere ha ripescato la Dama Rosetta, dicendo di voler continuare a conoscerla: “Con te vorrei continuare la conoscenza“.

Non si riesce, però, ad avere pietà della Dama perché se l’è veramente cercata, come sottolineato da Gianni Sperti: “Tu Sara che sei stata già trattata male da Biagio hai creduto a quattro chiacchiere… Non ci ha creduto nessuno, solo Sara ci ha creduto“.

E ancora la Dama intende credere alle parole del Cavaliere. Da non credere.

Anche Tina Cipollari è rimasta attonita: “Non riesco a capire… La falsità sua non ha confini“. Ma la Dama Luisa è stata molto più diretta: “Credo che tu sia di una miseria umana e maschile che non paragone… Sei un teatrante napoletano“.