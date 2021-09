Tommaso Eletti e l’ex fidanzata Valentina al GF Vip, confronto al veleno: “Mi hai minacciata tutta l’estate”

Grande Fratello

Tommaso Eletti ritrova l’ex fidanzata Valentina al Grande Fratello Vip. In giardino il concorrente ritrova una Valentina più agguerrita che mai, che lo accusa di averla minacciata, insultata e “tacciata di prostituta” dopo l’esperienza a Temptation Island. Durissima l’invettiva della donna, sino alla reazione del ragazzo che la accusa di ricercare la visibilità.

Tommaso e Valentina: il confronto in giardino

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti di nuovo insieme dopo l’esperienza estiva a Temptation Island.

La coppia si ritrova infatti nel giardino del Grande Fratello Vip, reality al quale il ragazzo sta attualmente partecipando, per un confronto. Dopo essersi detti addio alla fine del loro percorso nei sentimenti, le loro strade si sono definitivamente divise e per entrambi è tempo di pensare a nuovi capitoli. Per Tommaso, in particolare, è arrivata la chiamata di Alfonso Signorini, che l’ha voluto nel reality per offrirgli anche un’occasione di riscatto dopo i pregiudizi e le durissime critiche piovutegli addosso.

Questa sera la sorpresa per Tommaso Eletti è enorme, poiché in giardino si trova faccia a faccia proprio con Valentina.

Il ragazzo, negli scorsi giorni, ha parlato positivamente della ex lasciando intendere che il sentimento non sembra essersi del tutto esaurito. Ma sono le dure parole di Valentina a riportarlo con i piedi per terra: il suo intervento di fronte a un Tommaso ‘freezato’ dalla produzione.

Valentina contro Tommaso: “Mi hai minacciata, tacciata di prostituta“

“Ciao Tommy. Ho sentito il tuo discorso, molto romantico e struggente, però ti devi vergognare per come ti sei comportato fino adesso“: comincia così il duro discorso di Valentina a Tommaso Eletti.

La donna non gliele manda a dire: “Ti ho portato a Temptation per dimostrarti quanto io fossi rispettosa con te. E tu hai pensato bene di tradirmi davanti a tutta Italia. Dopo lo sai che sono stata male e ho subito gli attacchi peggiori. Ho incontrato la grettezza della gente, ma mi sono rialzata come un’araba fenice. Ora sono qua, mi sono vestita come voglio“.

Valentina prosegue la sua invettiva ricordando le belle parole espresse da Tommaso nei suoi confronti nella Casa del GF Vip. Ma, di contro, svela i comportamenti negativi avuti dal ragazzo nei suoi confronti prima del suo ingresso: “Peccato che nessuno sa quello che tu hai fatto sino a entrare qua: insultandomi, minacciandomi nel momento in cui ho ripreso in mano la mia vita“.

E si scaglia contro di lui additandogli pesanti accuse: “Mi hai minacciata tutta l’estate, insultata, tacciata di prostituta, e mi limito a questo perché siamo in televisione e la parola era un’altra…“.

La reazione di Tommaso Eletti

Tommaso Eletti, ‘sfreezato’ dalla produzione, reagisce all’invettiva della ex: “Pensavo che tu avessi lasciato perdere questo piede di guerra, invece ho perso questa speranza. Avevo perso l’idea che tu potessi venire qua per avere un po’ di visibilità.

Sei venuta qua solo per un po’ di visibilità e mi hai di nuovo attaccato, quindi non so che dirti“.

Valentina sembra decisamente più determinata dell’ex nell’esporre le proprie argomentazioni. La donna spiega perché abbia voluto questo confronto, colpevolizzando alcune parole di troppo dette dal ragazzo nella Casa: “Sono venuta qua perché ho sentito cose che non dovevano essere dette. Hai rivelato particolari intimi della nostra sfera privata“. Il confronto si conclude con un gelido saluto tra i due ex.