Amadeus presenta Arena ’60 ’70 ’80: la prima serata evento dall’Arena di Verona. Gli ospiti

Dalla splendida cornice dell’Arena di Verona, l’amato conduttore Amadeus sarà il protagonista di due serate evento dedicati alla musica degli anni 60′ 70′ e 80′ italiana ed internazionale. Il presentatore torna nella città che lo ha visto crescere per il primo appuntamento all’insegna della musica dei 3 decenni che hanno segnato la sua vita e quella di molti spettatori. Quello che c’è da sapere sulla prima puntata di Arena ’60 ’70 ’80 in onda sabato 25 settembre 2021 su Rai1.

Arena ’60 ’70 ’80: il primo appuntamento presentato da Amadeus

Sabato 25 settembre 2021 sarà trasmesso su Rai1 il primo appuntamento con la grande musica del passato scelta da Amadeus per racconterà la sua vita ma anche quella dei tanti telespettatori che si gusteranno da casa lo spettacolare evento musicale organizzato all’Arena di Verona.

In questi giorni si sono tenute le registrazioni delle due serate evento all’insegna del passato per un salto all’indietro nei ricordi che racconterà i successi italiani ed internazionali degli anni ’60, ’70 e ’80 in uno show che ospiterà tanti volti noti di quegli anni.

Sarà l’occasione per riascoltare proprio i successi di quel tempo che sono divenuti prima e rimasti poi dei grandi cult del panorama musicale.

Arena ’60 ’70 ’80: gli ospiti

I due appuntamenti si sono tenuti il 12 e 14 settembre 2021 e Rai1 è ora pronta a proporli al pubblico da casa in due prime serate per due sabato consecutivi che vedranno il pubblico ascoltare i grandi successi degli Europe, storica band che ha siglato la hit mondiale The Final Countdown, dell’altro ospite internazionale Gazebo ed ancora di due donne icone della musica italiana come Loredana Bertè e Patty Pravo e del duo formato da Umberto Tozzi e Raf, recentemente tornati insieme per un progetto musicale che ricalcai i loro grandi successi del passato senza dimenticare le loro storiche collaborazioni.

Insomma è tutto pronto per riascoltare i grandi successi del passato cantati dai grandi artisti che hanno segnato un’epoca musicale, con la speranza che questa sia l’occasione per far scoprire anche ai più giovani una fetta di musica italiana ed internazionale magari a loro sconosciuta.