Diletta Leotta e le voci di rottura con Can Yaman: tutta la verità della conduttrice a Verissimo

Diletta Leotta parla per la prima volta dopo le voci di rottura con Can Yaman. In un'intervista a Verissimo la conduttrice racconta la sua verità

Diletta Leotta si racconta a tutto tondo a Verissimo, spaziando dalla carriera professionale in tv alla sua chiacchierata vita privata. E, proprio nel salotto di Silva Toffanin, la conduttrice sportiva mette in chiaro le cose circa il suo rapporto con l’attore turco Can Yaman: “A volte perdi anche l’amore, può succedere anche questo“.

Diletta Leotta e la storia con Can Yaman: “È stato un sogno“

Diletta Leotta è uno dei volti televisivi più chiacchierati dell’ultimo periodo.

La conduttrice sportiva, volto noto di DAZN, è finita sulla bocca di tutti non solo per la sua professione ma anche, e soprattutto, per le sue vicissitudini amorose. Ultima quella che l’ha vista legata a Can Yaman, l’attore turco del momento e protagonista di numerosi serial televisivi andati in onda su Canale 5 negli ultimi anni. La loro storia d’amore ha fatto parecchio parlare di sé, eppure qualcosa ora sembra essersi incrinato.

Le voci legate a una loro presunta rottura si sono fatte insistenti negli ultimi mesi, ma questa volta è la stessa Diletta Leotta a fare chiarezza. Ospite di Verissimo, la conduttrice a tu per tu con Silvia Toffanin si lascia andare ad intime confessioni: “Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, ed è stato un colpo di fulmine.

Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, innamorati e che hanno cercato di vivere questa passione enorme. È stato tutto molto veloce e bello“.

Diletta Leotta: “A volte perdi anche l’amore“

Dalle parole di Diletta Leotta emerge come con Can Yaman i rapporti si siano raffreddati, ma per lei la purezza e la sincerità di questo amore è insindacabile: “La cosa che mi è dispiaciuta di più è che qualcuno diceva che era un storia a tavolino, finta.

Come si fa a dire una cosa del genere? Chi è che pensa che l’amore possa essere pianificato? L’amore capita, e a me è capitato di innamorarmi. Sull’amore non so trovare delle parole, ma sicuramente non è una pianificazione“.

E sull’attuale situazione sentimentale con l’attore turco, la conduttrice si dice immersa in una pausa di riflessione: “Io penso di essere innamorata e penso che quando sei innamorata, un po’ perdi lucidità e sicurezze. Sono cose che a me non erano mai capitate fino ad ora. A volte però perdi anche l’amore, può succedere anche questo.

Non è un momento felice, come penso possa capitare a tutte le coppie, ma nel futuro non so che cosa succederà”

Diletta Leotta e la verità sulla proposta di matrimonio

Se il futuro per Diletta Leotta è nel segno dell’incertezza, ad oggi la conduttrice si augura il meglio per se stessa: “Mi auguro che si possa trovare un equilibrio con me stessa, perché è questa la cosa più importante. E poi riuscire a dare questo equilibrio anche alla persona a cui vuoi bene. Penso però che questo momento sia giusto, di riflessione, che può fare bene a me e anche a Can“. Alla domanda di Silvia Toffanin, la Leotta spiega come ad ora lei e l’attore siano lontani.

E sul capitolo matrimonio, del quale si è spesso vociferato negli scorsi mesi, la conduttrice conferma che la proposta era effettivamente arrivata: “C’è stata la proposta dopo un mese che ci conoscevamo, il matrimonio era verissimo. Forse le cose sono andate troppo veloci, quindi è bene prendersi del tempo“.