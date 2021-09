Linda Evangelista sfigurata da un trattamento estetico: “Sono diventata una reclusa”. Chiesto un risarcimento

TV e Spettacolo

Linda Evangelista ha chiesto un risarcimento per il trattamento estetico che l'ha sfigurata più di 5 anni fa. La top model racconta il suo dramma in un lungo post su Instagram

Linda Evangelista ha spiegato il motivo per il quale, nel corso degli ultimi anni, non abbia più calcato le passerelle né dato seguito alla sua carriera. La colpa, come raccontato in un post su Instagram, è di un intervento di medicina estetica che le ha sfigurato il corpo. “Sono diventata una reclusa” lo sfogo della top model, che ha chiesto un lauto risarcimento alla società responsabile del trattamento cosmetico.

Linda Evangelista sfigurata dalla medicina estetica

Anche Linda Evangelista ha voluto far ricorso alla medicina estetica, piegandosi al desiderio dei trattamenti cosmetici per migliorare la propria figura e sentirsi a più agio con se stessa.

Tuttavia la sua esperienza non ha sortito l’effetto sperato e, anzi, ha portato in lei un profondo disagio emotivo in seguito ad un intervento dagli effetti disastrosi.

Il trattamento estetico cui ha deciso di sottoporsi risale a più di 5 anni fa, come ha spiegato in un lungo post condiviso su Instagram. “Ai miei follower che si sono chiesti perché non ho più lavorato mentre le carriere delle mie colleghe continuavano a fiorire, il motivo è che sono stata brutalmente sfigurata dalla procedura di CoolSculpting che ha fatto l’opposto di ciò che aveva promesso“.

La procedura cui ha voluto sottoporsi è un sistema innovativo non invasivo per il rimodellamento del corpo mediante congelamento del grasso indesiderato. Gli effetti del trattamento, tuttavia, sono risultati catastrofici e ad oggi la top model si definisce “irriconoscibile“.

Linda Evangelista: chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari

Linda Evangelista ha anche spiegato come il dramma che sta affrontando abbia avuto ripercussioni sulla sua vita: “Non solo ha distrutto i miei mezzi di sussistenza, ma mi ha portato in un ciclo di grande depressione, profonda tristezza e odio per me stessa.

Per questo sono diventata una reclusa“. La top model ha rivelato come faccia fatica ad uscire di casa senza vergognarsi e di essere stanca di vivere in questo modo.

Linda Evangelista, dall’altro lato, avrebbe deciso di chiedere un lauto risarcimento alla società responsabile del trattamento cosmetico: 50 milioni di dollari per il disagio emotivo e le perdite economiche subite. La causa è stata intentata presso la corte federale di New York.