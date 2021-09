Space Jam: il film cult con Michael Jordan e Bugs Bunny in televisione sabato 25 settembre 2021 su Italia 1

Programmi TV

Sabato 25 settembre 2021 torna in televisione uno dei film a tecnica mista più famosi del cinema, proprio a due giorni dal debutto in Italia nelle sale cinematografiche del suo attesissimo sequel. Space Jam viene trasmesso su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa quando sul piccolo schermo torneranno tutti gli strampalati protagonisti dei Looney Tunes affiancati dalla star del basket Michael Jordan, impegnati in una partita contro dei perfidi animaletti che vogliono sconvolgere il mondo dei cartoni animati. La trama e le curiosità del film.

Space Jam: le curiosità sulla pellicola con Michael Jordan e Bugs Bunny

Space Jam è un film del 1996 diretto da Joe Pytka realizzato in tecnica mista, ovvero unisce nelle scene attori in carne ed ossa con personaggi animati come già accaduto in altri capolavori del genere come Mary Poppins o Chi ha incastrato Roger Rabbit.

Nella fattispecie gli scalmanati Looney Tunes, personaggi della casa di produzione Warner Bros., si trovano a dividere la scena con grandi cestisti provenienti dal mondo dell’NBA, tra i quali spicca su tutti il mito Michael Jordan.

Al loro fianco non mancano poi celebri attori hollywoodiani come Bill Murray e Wayne Knight che fanno da contorno alle strampalate avventure del film

Space Jam: la trama del film

Il storia del film è ambientata nel periodo del primo ritiro di Michael Jordan, quando l’ex campione NBA decise di sbarcare nel mondo del Baseball con alterne fortune. Tutti infatti lo riveriscono senza mettergli in faccia la raltà della sua inadeguatezza sul campo di gioco.

Il campione però dovrà presto tornare al basket quando un gruppo di Looney Tunes, capitanati dal leggendario Bugs Bunny, arriva sulla terra per chiedere il suo aiuto.

Il loro mondo è infatti messo a repentaglio da una banda di mostriciattoli asserviti al malvagio Mr. Swackhammer, che hanno il compito di rubare i famosi personaggi per aggiungerli come attrazione al Luna Park del loro capo e per farlo dovranno vincere una partita di basket contro una selezione di Looney Tunes.

Bugs Bunny chiederà infatti a Michael Jordan di aggiungersi alla squadra dei cartoni animati per difendere il loro mondo senza però sapere che quei piccoli mostri hanno rubato la forza di alcuni suoi compagni di lega e sono diventati fortissimi.