Carolina Marconi racconta la lotta contro il tumore a Verissimo: “Ho deciso di affrontarla con coraggio”

Programmi TV

Carolina Marconi racconta la sua battaglia contro il tumore al seno in un’intima intervista a Verissimo. La showgirl ripercorre gli ultimi difficili mesi, dalla scoperta della malattia sino alla consapevolezza di doverla accettare ed affrontare con coraggio e grande pazienza. “Nemmeno io ho pensato di avere una forza del genere“, la confessione di fronte ad una commossa Silvia Toffanin.

Carolina Marconi e la battaglia contro il tumore al seno

Carolina Marconi sta affrontando la battaglia più importante della sua vita, contro un tumore al seno diagnosticatole diversi mesi fa e che tutt’ora la vede combattere con gli artigli.

La showgirl venezuelana naturalizzata italiana, vecchio volto del Grande Fratello, ha deciso di raccontare la sua lotta contro la malattia in una toccante intervista a Verissimo. Silvia Toffanin accoglie in studio la sua ospite, che ripercorre questi ultimi difficili mesi.

Tutto è nato dal desiderio, condiviso con il fidanzato Alessandro, di volere un figlio: “Io e Alessandro siamo insieme da tanto tempo e abbiamo deciso un anno e mezzo fa di avere un bambino, ma non è arrivato.

Così abbiamo deciso di essere aiutati, e abbiamo fatto delle analisi“. La scoperta della malattia è arrivata in seguito ad una mammografia: “La mammografia era un po’ di anni che non la facevo. Sono andata a fare la visita e il medico mi ha controllata e mi ha detto: ‘Carolina, hai un piccolo nodulo’. Ho fatto la risonanza ed è risultato che era un tumore aggressivo“.

L’intervento e l’esito dell’esame istologico

Carolina Marconi spiega come abbia reagito alla dolorosa notizia: “Quando mi hanno comunicato il tumore sono scappata da questa clinica, e sono andata nel bar della clinica a piangere fuori.

Non lo volevo accettare“. A consolarla sono intervenuti la madre e il fidanzato, il quale l’ha supportata e convinta a ritornare nella clinica: “Sono rientrata e ho detto: ‘Va bene, accetto che è un tumore’. E da lì mi hanno comunicato il giorno dell’intervento“.

L’intervento è andato a buon fine, come spiega la showgirl di fronte a una Silvia Toffanin visibilmente commossa: “L’intervento è durato 8 ore e ho ringraziato Dio per avermi dato una nuova opportunità“. Ma il duro colpo per Carolina è arrivato in seguito agli esiti dell’esame istologico: “Quando è arrivato l’esame istologico, ero convinta che fosse tutto apposto, che il tumore era piccolino.

Sono andata dopo un mese al Gemelli, il professore era serio e mi ha detto di sedermi e di fare la chemio per sei mesi. Non era tanto per i capelli, ma avevo paura“.

Il messaggio di Carolina Marconi: “Tutto si affronta“

La paura in Carolina Marconi si è presto trasformata in grinta, tenacia, coraggio: “Ho avuto paura all’inizio, adesso ho una carica che noi donne sappiamo. Quando si presentano delle cose così, nemmeno io ho pensato di avere una forza del genere. Ho deciso di affrontarla con coraggio, facendo le cose che facevo prima“.

In chiusura di intervista la showgirl lancia un importante messaggio a tutti coloro che si trovano nella sua condizione: “Io dico che noi siamo malati ed è una situazione da risolvere. Quindi si affronta: tutto si affronta con forza, determinazione, coraggio e soprattutto pazienza“.