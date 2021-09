Claudio Amendola e la malattia della moglie Francesca Neri: il difficile racconto a Verissimo

Programmi TV

Claudio Amendola ha parlato a cuore aperto della malattia che, dal 2015, tiene la moglie Francesca Neri lontana dal set. A Verissimo l’attore ha spiegato come la donna della sua vita soffra di una malattia non chiara, “una cosa che non riesci a riconoscere” come l’ha definita ai microfoni di Silvia Toffanin. Il suo supporto alla moglie si è rivelato prezioso: “Era quello che dovevo fare“.

Claudio Amendola e la malattia della moglie Francesca Neri

Claudio Amendola ha parlato per la prima volta della malattia che ha colpito la moglie Francesca Neri, e l’ha fatto ai microfoni di Verissimo.

La coppia, sentimentalmente legata dal 1998 e convolata a nozze nel 2010, ha dovuto fare i conti negli ultimi anni con le difficili condizioni di salute dell’attrice. Un male che l’ha costretta, nel 2015, a sparire dai set e ad abbandonare i propri impegni professionali per dedicarsi alle cure.

“Fa fatica, ma sta bene“, ha raccontato Claudio Amendola. “Lotta, ha combattuto con se stessa, con il suo fisico e il suo corpo. Quando sei una persona molto intelligente, riesci a trovare anche nella malattia un motivo per cercare della forza per poi star bene.

Cerchi di capire perché“.

Claudio Amendola: “La nostra è una grande storia d’amore“

Claudio Amendola racconta i dettagli di questo dolore che ha colpito la moglie: “Una malattia non chiara, una cosa che non riesci a riconoscere, una difficoltà fisica a vivere le giornate“. Francesca Neri ha parlato della sua malattia in un libro, che a breve presenterà. Un vero e proprio atto di coraggio, come l’ha definito l’attore: “Lei parlerà del suo libro in cui racconta questo. Io l’ho letto e ho pianto tanto, di gioia e di dolore.

Una dimostrazione di grandissima intelligenza, sensibilità e grande coraggio, perché il racconto che Francesca fa degli ultimi suoi anni di vita è una cosa molto coraggiosa“.

L’attore rivela di essere stato sempre al fianco della moglie in questi ultimi, complicati anni: “È stato il mio compito, ed era quello che dovevo fare. È stato molto più difficile per lei“. E conclude questa difficile parte di intervista con una romantica dichiarazione nei confronti della sua Francesca: “La nostra è una grande storia d’amore“.