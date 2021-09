Mario Merola ricordato con commozione a Domenica In: Francesco Merola e Mara Venier in lacrime

Programmi TV

A Domenica In va in scena un commosso ricordo al grande Mario Merola, uno degli ultimi baluardi della “sceneggiata”. In studio con Mara Venier è presente il figlio del cantante e attore, Francesco Merola, che non trattiene l’emozione rivedendo in una clip gli ultimi giorni di vita di papà Mario, scomparso nel 2006. In lacrime anche la conduttrice, che ricorda come sia venuta a conoscenza della dolorosa notizia.

Il ricordo di Mario Merola a Domenica In

Mario Merola, il re della “sceneggiata” e uno degli ultimi baluardi di questo genere di rappresentazione popolare, viene ricordato con commozione a Domenica In.

In studio con Mara Venier, infatti, è presente Francesco Merola, figlio del cantante e attore. L’occasione è quella di ripercorrere la vita e la carriera del padre attraverso una serie di clip, in un’intervista che consegna del compianto artista un bellissimo ricordo. Amatissimo dal suo pubblico, Mario Merola è stato ricordato anche da Gigi D’Alessio che, attraverso un video-messaggio mandato in onda quest’oggi, ha voluto omaggiarlo con un pensiero speciale.

La vita di Mario Merola, tuttavia, è stata segnata dall’improvvisa morte nel 2006 in seguito a un ricovero in rianimazione dopo aver mangiato delle cozze crude. Una clip ripercorre l’andirivieni di familiari e ammiratori che, dall’ospedale, hanno voluto stare vicino al cantante e infondergli supporto e speranza. “Bisogna dire grazie a Napoli, perché ogni giorno era una processione“, spiega il figlio Francesco ricordando l’ondata di affetto che travolse il padre in quei giorni difficili, prima della morte.

Francesco Merola e Mara Venier in lacrime

La morte di Mario Merola è stata “una mazzata tremenda“, come l’ha definita il figlio Francesco in lacrime.

E anche Mara Venier non trattiene l’emozione, ricordando la telefonata ricevuta proprio dal suo ospite, che gli annunciò la morte del padre. “Io ero all’estero“, spiega la Venier, “mi ricordo che mi avevi chiamato tu. Appena arrivata in Italia sono venuta a Napoli e tu mi hai portata da papà“.

Il gesto di Francesco Merola testimonia come la conduttrice fosse una persona amatissima e benvoluta da Mario Merola e dalla sua famiglia. “Tu sei di famiglia, l’ho sempre detto. E lo rimarrai. Tu sarai Mara Venier Merola“, scherza l’ospite.

Grande commozione per entrambi, nel ricordo di un gigante della “sceneggiata”.