San Andreas: la trama, il cast e il trailer del film con Dwayne Johnson in onda stasera su Italia1

La proposta di Italia1 per la prima serata di domenica 26 settembre 2021 è un film adrenalinico che vede come protagonista il divo del cinema action americano Dwayne Johnson. La pellicola di genere catastrofico dal titolo San Andreas mette al centro della sua storia la disastrosa possibilità che la sua famosa faglia, che percorre gli Stati Uniti d’America per 1200 chilometri, si muovesse effettivamente come tanti esperti sismologi temono che possa accadere. La trama ed il cast del film in onda sul canale Mediaset.

San Andreas: il cast del film in onda su Italia1

San Andreas è un film di genere catastrofico del 2015 diretto da Brad Peyton che vede come protagonista principale l’attore Dwayne Johnson.

Ormai volto noto dei blockbuster made in U.S.A da quando ha abbandonato la carriera da wrestler per dedicarsi anima e corpo alla carriera nel mondo del cinema, si trova nuovamente a collaborare con il regista dopo l’esperienza sul set di Viaggio nell’isola misteriosa.

Al suo fianco compaiono le belle e Carla Gugino ed Alexandra Daddario, con quest’ultima che anticipa la collaborazione con l’attore prima del film Baywatch.

A completare il cast vi sono i meno noti Paul Giamatti, Ioan Gruffudd, Hugo Johnstone-Bur, Art Parkinson, Archie Panjabi ai quali si aggiunge anche la famosa cantante Kylie Minogue che veste insolitamente i panni di attrice.

San Andreas: la trama della pellicola

Nel film prende vita uno degli incubi dei sismologi di tutto il mondo, che sperano si possa scongiurare nella realtà. Nella finzione infatti prende corpo un forte e lungo sciame sismico che sconvolge la vita sopra la faglia di Sant’Andrea, che andrà a toccare prima la città di Los Angeles ed una serie di luoghi fino a San Francisco.

Gli Stati Uniti d’America sono sconvolti da quando sta accadendo e la gente cerca di fare il possibile per salvare i loro cari. Cosa che farà anche Ray, vigile del fuoco di Los Angeles, che si troverà ad affrontare una lotta contro il tempo per salvare l’ex moglie e la loro figlia prima che la città di San Francisco venga rasa al suolo da questa catastrofe.

Guarda il trailer: