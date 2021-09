Sonia Bruganelli e il rapporto con Paolo Bonolis, a Verissimo ammette: “Ho delle carenze nei suoi confronti”

Programmi TV

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis fanno coppia fissa da quasi 20 anni e il loro rapporto ha conosciuto alti e bassi, ma sempre nel segno dell’amore e della complicità. A Verissimo, ospite oggi pomeriggio di Silvia Toffanin, l’opinionista del Grande Fratello Vip spiega com’è ad oggi il rapporto con il conduttore e rivela: “Avverto che ho delle carenze nei suoi confronti“.

Sonia Bruganelli e il rapporto con Paolo Bonolis: il racconto a Verissimo

Sonia Bruganelli ha concesso oggi pomeriggio un’intervista a Verissimo, nel salotto del programma condotto da Silvia Toffanin.

La moglie di Paolo Bonolis si è aperta su numerosi argomenti, dalla dolorosa malattia della figlia Silvia alla storia della sua famiglia, sino all’avventura al Grande Fratello Vip in veste di opinionista. Ma, nel corso della chiacchierata con la Toffanin, si è lasciata andare anche a qualche dichiarazione nei confronti di Paolo Bonolis e della loro longeva storia d’amore.

Il prossimo anno la coppia festeggerà la bellezza di 2o anni di matrimonio: un traguardo importantissimo, a fronte di una storia d’amore vissuta sempre nel segno della complicità e del rispetto.

Aprendo il suo cuore alla padrona di casa, Sonia Bruganelli non esclude l’idea di convolare nuovamente a nozze con il conduttore: “Lo risposerei ma senza correre come abbiamo fatto. Aspetterei perché ci siamo vissuti poco. Lui ha vissuto solamente le mie follie, le mie insicurezze. Da un lato avrei preferito che ci fossimo incontrati adesso, perché io sono cambiata tantissimo, lui anche, ma lui è cambiato verso di me“.

Sonia Bruganelli: Paolo Bonolis “è il mio migliore amico“

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono anche genitori felicissimi di tre figli: Silvia, Adele e Davide.

A tal proposito, per il conduttore sono in arrivo parole al miele: “Siamo due genitori presentissimi e credo che lui sia davvero il mio migliore amico. Una persona che c’è sempre, anche come padre, perché è diventato un padre quasi perfetto“.

L’opinionista del GF Vip, successivamente, spiega come ad oggi il rapporto di coppia con Paolo Bonolis sia evoluto e maturato. E ammette: “Stiamo bene insieme in maniera molto adulta. Forse lui vorrebbe un po’ più di passione e romanticismo da parte mia, io lo sono stata sempre molto poco e adesso lo sono ancora di meno.

Per cui io avverto che ho delle carenze nei suoi confronti, e lo ringrazio perché nonostante questo lui aspetta. Lui ha aspettato da giovane che io maturassi, ora aspetta che io mi rassereni un po’ di più con la vita. Però lui c’è“.