Francesca Cipriani: il Grande Fratello, gli esordi in tv, la carriera, la vita privata e il fidanzato

TV e Spettacolo

La sua personalità esuberante e “Un po’ svampita” l’ha resa nota alla maggioranza del pubblico televisivo, ma l’apparenza spesso inganna. Amata e criticata, Francesca Cipriani si è fatta spazio nel mondo della televisione passando dai salotti pomeridiani ai reality più conosciuti.

La sua vivacità l’ha resa un personaggio di spicco e che difficilmente può passare inosservato. Vediamo dall’inizio la storia di Francesca Cipriani, dagli esordi come conduttrice alle ultime news per quanto riguarda la sua vita privata.

Francesca Cipriani: gli esordi della showgirl

Francesca Cipriani D’Altorio (questo è il suo nome completo) nasce a Pescara, in provincia di Popoli, il 3 luglio del 1984.

Conseguita la laurea triennale in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Genova, la carriera della Cipriani subisce una deviazione raggiungendo gli studi di un’emittente locale, Onda TV, come conduttrice e inviata.

Dopo il divorzio dei genitori, Francesca Cipriani ha vissuto con la madre e il nonno materno. La famiglia è molto importante per lei, tanto che, stando alle sue dichiarazioni, non vedrebbe l’ora di costruirne una sua e di diventare mamma.

Francesca Cipriani: dal Grande Fratello e i salotti di Canale 5

La notorietà di Francesca Cipriani accresce quando, nel 2006, partecipa al reality Il Grande Fratello dove la sua personalità esuberante e frizzantina attira l’attenzione del pubblico.

Terminata l’avventura all’interno della Casa più famosa d’Italia, Francesca approda negli studi di Canale 5 come inviata e poi come opinionista di Barbara d’Urso. La sua prima apparizione nel famoso salotto televisivo del 2009 non sarà l’unico né l’ultimo: nel 2014 sarà presente a Pomeriggio Cinque e nel 2017 apparirà anche a Domenica Live.

L’apice della carriera: La Pupa e il Secchione e il cinema

Nel 2010 Francesca Cipriani approda come concorrente della seconda edizione del programma La Pupa e il Secchione, condotto da Enrico Papi, terminandolo da vincitrice.

Francesca Cirpiani, rimasta legata al programma, è poi tornata ne La Pupa e il Secchione e Viceversa del 2020. La showgirl è stata anche scelta anche per recitare in film e fiction e, infatti, farà parte anche di alcuni film come Finalmente a casa di Gianfrancesco Lazzotti nel 2008 e in alcune sitcom targate RAI1 e RAI2.

Ritorno alle origini nel 2021: il GF Vip

Le porte della casa del Grande Fratello si aprono nuovamente per la showgirl quest’anno. La personalità, che l’aveva contraddistinta nella sesta edizione del programma, non sembra essere svanita, ma continua ad affascinare e a divertire gli spettatori e i compagni di avventura. Non sono mancati i momenti di sconforto, ma la Cipriani ha saputo rialzarsi grazie alla sua grinta e forza interiore.

Le sfide per la Cipriani non si sono fatte attendere neanche questa volta:rimarrà sospesa su un’altalena per tutta la puntata. Questo “scherzetto” è stata però una vera prova di coraggio per la concorrente,che ha dovuto superare la paura delle vertigini.

Gli interventi chirurgici e gli amori di Francesca Cipriani

La Cipriani non ha mai fatto mistero riguardo agli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta nel corso degli anni e che hanno donato al suo fisico l’aspetto che la contraddistingue. Questa trasparenza però non l’ha resa immune da critiche e polemiche che hanno acceso numerosi dibattiti in materia estetica.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Francesca Cipriani pare abbia trovato l’amore con il fidanzato Alessandro Rossi, imprenditore e arredatore di successo.

Su instagram i follower della showgirl sono all’incirca 1 milione e non accennano a diminuire. I fan di Francesca Cipriani non tifano per lei soltanto sui social, ma sono tanti coloro che, anche al di fuori del web, la acclamano e sostengono in qualsiasi momento.