Francesca Cipriani in lacrime al GF Vip per il messaggio del fidanzato: la sua reazione divide il web

Grande Fratello

Nelle ultime ore, ha fatto molto discutere la reazione di Francesca Cipriani al saluto del suo fidanzato, che ha cercato di parlarle da dietro le mura della Casa del Grande Fratello Vip. La gieffina è scoppiata a piangere sentendo la sua voce e si è gettata a terra sfiorando per un pelo il mancamento. Il web si è diviso di fronte all’inaspettata scena.

Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani riceve un messaggio dal fidanzato: la sua reazione

Il fidanzato di Francesca Cipriani ha cercato di farle una bella sorpresa, raggiungendo le mura della Casa del Gf Vip e dedicandole un messaggio d’amore.

L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione si trovava con i suoi compagni nel giardino, quando ha sentito la sua voce. Immediatamente, Francesca si è alzata in direzione del muretto, iniziando a urlare “Ti amo amore, per tutta l’eternità”.

L’emozione per il momento era molta e lei si è buttata a terra, quasi come se stesse avendo un mancamento. “Ti amo da morire, sei la mia vita!” continuava a ripetere, mentre Jo Squillo cercava di farla calmare. Gli altri coinquilini sono invece restati a lungo in silenzio di fronte all’inaspettata scena.

“Zitta Franci“ le ha poi detto qualcuno, suggerendole di abbassare la voce per sentire quanto avesse ancora da dirle il suo Alessandto.

Francesca Cipriani in lacrime al GF Vip per il messaggio del fidanzato: il web si divide

A pochi istanti dalla sua messa in onda, il video della reazione di Francesca Cipriani ha fatto il giro del web. Su Twitter, molti utenti hanno cinguettato ironici i loro pensieri su quanto accaduto nel cortile del GF Vip e le prese in giro alla concorrente del reality non sono tardate ad arrivare. Alcune di queste però contengono parole che non a tutti sono andate a genio.

“Sclerata“, “sta delirando“, “impazzita” sono solo alcuni dei commenti spuntati sui social.

Dall’altra parte, c’è invece chi ha voluto prendere le parti di Francesca, osservando che nessuno dovrebbe avere il diritto di insultarla per la sua reazione. Nel frattempo, sul sito di Mediaset Play sembra essere scomparso il video che mostra la reazione della Cipriani al romantico gesto di Andrea. Chissà se nella puntata di questa sera, Alfonso Signorini sceglierà di parlarne per fare luce sulla questione.

Oggi mi sono svegliata con la stessa stabilità mentale di Francesca Cipriani✈️✈️ #gfvip

GF Vip, Chi è Alessandro Rossi: il fidanzato di Francesca Cipriani

Alessandro Rossi è il fidanzato di Francesca Cipriani che nelle ultime ore ha cercato di sorprenderla raggiungendo la Casa del GF Vip a Cinecittà.

Tempo fa, la vippona aveva parlato di lui in un’intervista a Chi. “Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena” aveva rivelato. “Tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra!” il suo racconto.

“Con il mio ex, sono finita tre volte in ospedale.

Ne ho avuti di problemi, tra tradimenti, corna, botte, raggiri” aveva inoltre ricordato drammaticamente. “Alessandro è un campione di tenacia e di tenerezza. Fa su e giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me. Mi merito la felicità. Incrociando le dita, lo dico: sono felice” il suo dolce pensiero.