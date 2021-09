I Bastardi di Pizzofalcone anticipazioni: su Rai1 la seconda puntata della serie con Alessandro Gassmann

Serie TV - Fiction

Dopo il debutto su Rai1 della prima attesa puntata della terza stagione, I Bastardi di Pizzofalcone tornano lunedì 27 settembre 2021 con la seconda puntata della serie. Alessandro Gassmann torna così a fare compagnia al pubblico nei panni dell’affascinate e tormentato ispettore Giuseppe Lojacono con l’appuntamento fisssato sul primo canale della televisione pubblica a partire dalle ore 21:30 circa. Come sempre al fianco dell’attore romano ci saranno i conosciuti Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo e tanti altri ancora per la seconda delle 6 prime serata in esclusiva Rai.

La trama del secondo episodio e tutto quello che c’è da sapere.

I Bastardi di Pizzofalcone: lunedì 27 settembre 2021 la seconda puntata della terza stagione

Lunedì 27 settembre 2021 ritorna la serie tv I Bastardi di Pizzofalcone con il suo secondo appuntamento stagionale. come sempre in prima serata su Rai1 a cominciare dalle ore 21:30 circa.

Nei 6 i nuovi episodi in onda per altrettante prime serate continueremo a vedere i meccanismi del genere giallo misto ovviamente al poliziesco con le trame che si sviluppano della magica ma spietata città di Napoli, affascinante e spietata allo stesso tempo, sempre sospese tra la voglia di andare avanti ed il passato che torna prepotente.

I Bastardi di Pizzofalcone: le anticipazioni della trama di lunedì 27 settembre 2021

L’episodio numero due dellaterza stagion de I Bastardi di Pizzofalcone si intitola Vuoto e si apre con un dilemma che avvolge la misteriosa morte di una professoressa. La donna, amatissima dai suoi studenti quanto odiata dal marito, si trova al centro della trama per le dinamiche della sua dipartita che appaiono da subito troppo ovvie e scontate.

I Bastardi si troveranno così a risolvere questo caso, al quale sembra apparentemente che basti una intuizione, mentre l’arrivo nella squadra del nuovo commissario Martini porterà lo scompiglio. La donna non piace a tutti per i suoi modi sbrigativi, secondo alcuni troppo spicci, anche se il suo personaggio nasconde un passato scomodo che gli altri ancora sottovalutano. La stessa sarà quindi un spina per l’ispettore Lojacono ed anche per l’intera squadra.