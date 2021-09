Il giustiziere della notte: la trama ed il cast del film con Bruce Willis in onda su Rai2

TV e Spettacolo

Un uomo ormai stanco di non ricevere giustizia dopo la perdita della moglie avvenuta durante una rapina, decide di trasformarsi in un giustiziere che risolve non solo il suo caso ma anche gli altri che la vita gli ha messo davanti.

La proposta di Rai2 per la prima serata di lunedì 27 settembre 2021 è un film di genere drammatico dove un uomo, a seguito di una rapina dove perde la moglie e per poco anche l’unica figlia, finisce con il superare la polizia che non gli risposte sufficienti sull’accaduto e decide di farsi giustizia da solo. Il film Il giustiziere della notte va in onda sul secondo canale del telecomando a partire dalle ore 21:20 circa con la partecipazione nel ruolo del protagonista il duro del cinema Bruce Willis. La trama ed il cast completo del film.

Il giustiziere della notte: il cast della pellicola in onda su Rai2

Il giustiziere della notte – Death Wish (dal solo titolo Death Wish in lingua originale) è un film del 2018 diretto da Eli Roth, regista specializzato in pellicole di genere thriller qui alla penultima fatica dietro la macchina da presa.

Il film è il rifacimento del titolo Il giustiziere della notte pubblicato nel 1974, che a sua volta era basato sull’omonimo romanzo edito nel 1972 da Brian Garfield.

Protagonista del remake è l’attore Bruce Willis che veste i panni di Paul Kersey un dottore che costretto dall’incuria della polizia a diventare un giustiziere per vendicare la morte della moglie avvenuta durante una rapina subita in casa.

Gli altri interpreti principali del film sono gli attori Vincent D’Onofrio nei panni di Frank Kersey, Dean Norris in quelli del Detective Kevin Raines, Kimberly Elise come la Detective Leonore Jackson, Elisabeth Shue che interpreta la moglie del protagonista dal nome Lucy Rose Kersey mentre Camila Morrone è la loro figlia Jordan Kersey.

Il giustiziere della notte: la trama del film

Paul Kersey è un chirurgo di Chicago che vive con la moglie Lucy e la figlia Jordan e conduce una vita tranquilla fino a che durante una rapina tenutasi nella notte non finisce con il perdere la moglie e con la figlia che rimane gravemente ferita.

Così spera che la polizia possa risolvere il caso consegnando alla giustizia i protagonisti dell’omicidio ma questo non accade per svariato tempo. Ormai stanco decide quindi di risolvere la situazione da solo trasformandosi in una sorta di giustiziere che va a caccia dei responsabili non solo del suo accaduto ma anche di quelli che per troppo tempo ha ascoltato nel pronto soccorso dove lavora e sono rimasti troppo spesso irrisolti.

