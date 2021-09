Terremoto in Grecia: una violenta scossa ha interessato Creta questa mattina, con magnitudo 6.1 della scala Richter. Secondo le prime informazioni diffuse dalle agenzie, il sisma si sarebbe registrato a una profondità di circa 13 chilometri e sarebbe avvenuto intorno alle 8:17 ora italiana.

Il sisma che ha interessato l’isola di Creta, secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ha avuto magnitudo 6.1 Richter ed è avvenuto alle 08:17 ora italiana.

Il terremoto sarebbe stato registrato a una profondità di circa 13 chilometri e sarebbero diversi i danni a carico di edifici mentre non è chiaro se ci siano persone ferite.

Secondo l’European-Mediterranean Seismological Centre (Emsc), invece, il terremoto di oggi in Grecia avrebbe avuto magnitudo 6.5 e origine a una profondità di circa 2 chilometri. Circa 10 minuti dopo la prima, una seconda scossa, di 3.7, è stata registrata nella stessa area, 16 chilometri al largo di Heraklion, la città più importante dell’isola di Creta.

Sui social le prime immagini dalle aree colpite dal sisma in cui, secondo quanto finora emerso, sarebbero stati registrati crolli di edifici e al momento risulterebbe difficile avere certezza di eventuali feriti, morti o dispersi.

🇬🇷 A major 6.5 magnetude of a earthquake shook the region of Crete in Greece, with the epicenter being Heraklion. pic.twitter.com/u5LmBm5wMB

