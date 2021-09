The Foreigner: la trama, il cast e il trailer del film con Pierce Brosnan in onda su Italia 1

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata di lunedì 27 settembre 2021 è un film di genere thriller con abbandonanti note action che racconta la storia di Minh Quan, un ristoratore cinese che vive a Londra che cerca di fare giustizia da se quando assiste per colpa di un attentato alla morte di moglie e figlia, e per farlo cercherà di mettere in ginocchio l’IRA ed un suo ex componente. Il film The Foreigner va in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa con un cast dove spicca la presenza dell’ex 007 Pierce Brosnan oltre cha al mito Jackie Chan. La trama ed il cast completo.

The Foreigner: il cast della pellicola trasmesso su Italia1

The Foreigner è un film del 2017 diretto da Martin Campbell, regista neozelandese qui chiamato a risollevarsi dopo il flop messo a segno con la regia del contorno e poco apprezzato Lanterna Verde.

La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1992 The Chinaman scritto da Stephen Leather.

Al centro della storia i personaggi interpretati da Jackie Chan e Pierce Brosnan. L’attore ed artista marziale di Hong Kong veste i panni di Quan Minh, un ristoratore cinese in cerca di vendetta, mentre lo statunitense interpreta Liam Hennessy, primo ministro irlandese con un passato da affiliato all’IRA.

A completare il cast compaiono anche i meno noti Orla Brady, Rory Fleck-Byrne, Charlie Murphy e Liu Tao.

The Foreigner: la trama del film

Quan Minh è un onesto e tranquillo uomo cinese che lavora a Londra come ristoratore ma che nasconde un passato come nelle forze speciali impiegate da suo stato in Vietnam. Le sue passate mira da soldato ritornano in auge quando assiste inerme all’attentato che gli porta via la moglie e la figlia e così promette che le vendicherà.

Dopo aver saputo che dietro l’attentato c’è il gruppo terroristico della Nuova IRA si mete sulle tracce di Hennessy, primo ministro irlandese che nasconde a sua volta un passato nello stesso gruppo di ribelli. I due si affronteranno con la voglia di vendetta del primo a fare da contraltare agli insabbiamenti del secondo.

Guarda il trailer: