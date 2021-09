TV e Spettacolo

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 27 settembre Gianni Sperti attaccherà di nuovo Stefano Pastore. Non si tratta del primo attrito tra l'opinionista e il Cavaliere

In ogni puntata di Uomini e Donne, i protagonisti del trono over e del trono classico regalano emozioni e spunti di discussione al pubblico di Canale5. Anche gli opinionisti spesso diventano protagonisti, facendo nascere degli accesi dibattiti.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni del 27 settembre, riportate dal Vicolo delle News, Gianni Sperti sarà protagonista di un nuovo scontro. Dopo le liti delle ultime puntate con Armando Incarnato e Biagio Di Maro, adesso, l’opinionista avrà da che ridire con Stefano Pastore. Tra Gianni Sperti e il Cavaliere già era nata una lite in passato.

Uomini e Donne anticipazioni 27 settembre: Stefano Pastore ci ricasca

A Uomini e Donne, nella puntata del 27 settembre, secondo le anticipazioni, si alzeranno di nuovo i toni tra Stefano Pastore e Gianni Sperti.

Il Cavaliere aveva già litigato in passato con l’opinionista del famoso dating show per degli atteggiamenti poco eleganti di Stefano Pastore. In particolare, il Cavaliere aveva rivelato dei dettagli sulla sua relazione intima con una Dama del parterre.

Un classico atteggiamento di alcuni esponenti del cast di Uomini e Donne, sempre stigmatizzato da Gianni Sperti.

Ma, sembra che Stefano Pastore sia recidivo. Infatti, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 27 settembre, Stefano Pastore avrà di nuovo delle uscite infelici nei confronti di una Dama. Sembra che il Cavaliere comincerà, in puntata, a sminuire la Dama che stava frequentando. Gianni Sperti, a questo punto, sbotterà contro Stefano Pastore.

Uomini e Donne anticipazioni 27 settembre: Ida Platano cambia idea su Marcello?

Ida Platano ha deciso di tornare a essere una protagonista del parterre di Uomini e Donne, dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri.

In questa edizione 2021/2022 del dating show la Dama sta frequentando Marcello. Ida Platano si è detto molto presa, ma secondo le anticipazioni di Uomini e Donne sembra che le cose siano cambiando. Dopo la notte passata con Il Cavaliere, la Dama sarebbe rimasta, infatti, piuttosto delusa.