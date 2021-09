39 minatori intrappolati a più di mille metri sottoterra. L’incredibile operazione di salvataggio

39 minatori sono rimasti intrappolati a 1’200 metri sotto terra. Da giorni i soccorritori sono al lavoro per riportarli in superficie. Per salvarsi i minatori hanno dovuto risalire la parete sopra di loro fino ad arrivare in superficie dopo essere stati imbracati dai soccorritori.

La società che gestisce la miniera conta circa 200 impiegati e si occupa dell’estrazione e della lavora di Nickel e altri metalli preziosi. La miniera Totten è stata inaugurata nel 2014 ed è la prima ad essere aperta nella zona da oltre 40 anni.

L’incidente risale a domenica, un gruppo di minatori composto da 39 persone è rimasto intrappolato a 1’200 metri sotto terra mentre era intento a lavorare in una miniera sita a Sudbury, Ontario (Canada), gestita dalla Vale Company, un’azienda brasiliana.

Stando alla prima dinamica i minatori sarebbero rimasti bloccati a causa di un guasto meccanico che ha bloccato l’entrata; si tratterebbe di un secchio staccatosi mentre veniva mandato sotto terra, per questo il sistema di salita e discesa non ha più funzionato.

In Canada un gruppo di minatori è in trappola a 1.200 metri sotto terra. Un problema meccanico ha bloccato l’entrata della Totten Mine in Ontario. Non ci sono feriti. In corso una delicata operazione per riportare in superficie i 39 lavoratori. pic.twitter.com/pYJlofbTRX

Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito e sono immediatamente scattate le operazioni di soccorso; i soccorritori sono riusciti persino a passare ai minatori intrappolati acqua e cibo in attesa di coordinare il recupero. Fin da subito la società mineraria Vale aveva riferito che nessuno dei minatori intrappolati era rimasto ferito e che anzi, data la situazione, erano in ottima condizione.

30 miners trapped deep underground in eastern Canada were brought to the surface, 2 days after an accident damaged the mine's lift. Workers at the Totten mine in Sudbury, Ontario climbed about 4,000ft (1.2km) using a series of ladders, with the support of a rescue team. pic.twitter.com/ghBap2IZtK

Considerato il problema al guasto meccanico non c’è stato altro modo che organizzare il recupero dei minatori facendo risalire loro la parete. Un’operazione durata circa dieci ore e che è ancora in corso, al momento risultano in salvo 30 su 39 operai, gli ultimi dovrebbero uscire dalla miniera nelle prossime ore.

Fortuita la prontezza di riflessi degli uomini i quali, una volta rimasti bloccati, si sono spostati nei punti nei punti di ritrovo dove è stato possibile per i soccorritori passare loro dei viveri.

Our thoughts are with the 39 miners trapped underground in #Sudbury as rescue teams work to get them safely above ground.

We understand this rescue will take some time and are very relieved to hear the miners are currently uninjured.https://t.co/IpmCwnN1ZP

— Doug Ford (@fordnation) September 27, 2021