Grave lutto per Chiara Rabbi di Uomini e Donne. L’annuncio su Instagram e l’affetto dei fan

TV e Spettacolo

Un grave lutto ha colpito Chiara Rabbi, corteggiatrice di Uomini e Donne della scorsa edizione. La giovane ha dato l’annuncio ai fan tramite i social, ritrovandosi in breve tempo travolta da messaggi di affetto e condoglianze. Chiara Rabbi ha poi voluto ringraziare tutti, anche a nome della sua famiglia, per il sostegno e il supporto ricevuto, affidandosi sempre ai social.

Chiara Rabbi era stata una corteggiatrice di Davide Donadei, arrivata alla scelta finale con Beatrice Bonocore si era aggiudicata il cuore del tronista. Anche lui in questi giorni difficili è stato vicino alla fidanzata, anche se travolto dai suoi problemi di salute.

Grave lutto per Chiara Rabbi di Uomini e Donne

Chiara Rabbi ha perso il nonno, l’ex corteggiatrice di 24 anni di Uomini e Donne ha fatto sapere che il nonno è venuto a mancare dopo una lunga malattia. Chiara Rabbi ha voluto salutare il nonno con un dolcissimo messaggio: “Oggi il cielo non ha colori. Ti sei portato via tutta la luce. Forse eri proprio te il nostro grande faro, la nostra forza”.

Chiara ha poi aggiunto: “Chiunque ti abbia conosciuto ha avuto una fortuna immensa, speciale e non è un caso se la domenica si dice che sia il giorno delle anime bianche, pure.

Ti prometto che continuerò ad essere il tuo orgoglio, la tua bella piccoletta di nonno. Guardami sempre nonno e non lasciarmi mai sola“.

Un pensiero anche per la nonna rimasta sola

Chiara Rabbi ha anche voluto dedicare un pensiero alla nonna che è rimasta sola: “Ti giuro che a nonna ci penseremo noi e l’ameremo come hai sempre fatto tu, fino all’ultimo secondo“. Infine l’ultimo saluto: “Guaradami sempre e non lasciarmi mai sola, che non sono ancora pronta a stare senza te.

Riposati Eugè“

Chiara Rabbi ringrazia i fan

A distanza di qualche giorno dalla scomparsa di nonno Eugenio Chiara Rabbi ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati vicino in questo momento delicato: “Ciao a tutti, faccio questo video perché sia io e soprattutto nonna vogliamo ringraziarvi per il sostegno ricevuto”.