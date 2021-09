Lorena Cacciatore è diventata mamma: l’annuncio commosso della protagonista de Il Paradiso delle Signore

Gossip

Fiocco azzurro al Paradiso delle Signore. L’attrice Lorena Cacciatore è diventata mamma per la prima volta e ha condiviso con grande gioia l’annuncio sul suo profilo Instagram. Il piccolo nasce dall’amore con il portiere del Genoa Federico Marchetti, suo fidanzato da 3 anni. La protagonista del noto sceneggiato Rai ha ammesso di aver sofferto molto durante il parto.

Lorena Cacciatore è diventata mamma: l’annuncio sui social

I fan de Il Paradiso delle Signore la conoscono come Lucia Gritti, la “commessa perfetta” del negozio d’abbigliamento al centro della storia, ma nella realtà lei è Lorena Cacciatore.

Nata a Palermo, il 30 settembre 1987, a pochi giorni dal suo 34esimo compleanno l’attrice è diventata mamma per la prima volta. “L’amore della mia vita (insieme a suo padre) è nato ieri 26/09/21 alle 18,36 pesa 3,5kg per 54cm ed ha un torace che pare avesse fatto palestra dentro la mia pancia per 9 mesi” ha annunciato dolcemente con un post condiviso ieri sulla sua pagina Instagram. “Edoardo Marchetti, il mio capolavoro” ha aggiunto rivelando ai fan il nome scelto per lui.

Lorena Cacciatore parla del parto: “Doloroso e faticoso”

Nel lungo messaggio condiviso sul social, Lorena ha spiegato di aver sofferto non poco per dare alla luce il suo Edoardo. “Si è fatto aspettare perché è nato di 41 settimane +2 …ritardatario come suo padre a cui somiglia in modo assurdo!” ha dapprima ironizzato. “Parto naturale doloroso e faticoso come tutti i parti di questo mondo…” ha aggiunto poi parlando di quanto vissuto. “Per la serie ‘donna partorirai con dolore‘ non è una frase tanto per dire… è proprio così!” ha osservato la Cacciatore scherzando nuovamente.

“Ma che passi tutto subito dopo è altrettanto vero..grazie a Dio! Ho scoperto una cosa nuova di me con l’esperienza del parto…– ha poi ammesso- pensavo che nel dolore sarei stata di una volgarità infinita e temevo di poter mandare a quel paese tutti e invece no”.

Sorpresa di sé stessa e della forza dimostrata durante il parto, Lorena Cacciatore ha continuato a riflettere su ciò che ha affrontato durante il parto. “Io nel dolore mi carico con le urla di un Attila che si fionda nella battaglia…” ha spiegato. “Il che non ha ugualmente nulla di femminile però mi fa sentire un po’ fiera di me…perché pensavo, seriamente, di essere una ca**sotto“ ha ammesso con grande ironia.

“Sono mamma. Pronuncio questa frase e non vi nego che le lacrime scendono da sole…- ha concluso commossa– sono mamma!”.

Per ora, Lorena non ha voluto mostrare il piccolo Edoardo. Nel post, l’attrice ha condiviso solamente la fotografia del fiocco azzurro appeso per annunciare la nascita del suo primo figlio. Nemmeno il fidanzato Federico Marchetti ha ancora condiviso immagini del bambino, il che lascia pensare che entrambi abbiano scelto di mantenere la privacy sul nuovo nato.