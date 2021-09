Melissa Satta e Missione Beauty: nuova avventura in tv per la showgirl con il suo nuovo programma

Programmi TV

Un autunno pieno di impegni quello che si sta profilando per Melissa Satta, la nota showgirl ex velina che ha recentemente debuttato in un programma sportivo di Sky. La bella sarda, sul suo account ufficiale di Instagram, si è lasciata sfuggire la sua prossima avventura televisiva che la vedrà su Rai2 alla conduzione di un nuovo talent show che metterà al centro dell’attenzione il mondo del beauty e della cura dei dettagli. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo programma di Melissa Satta.

Melissa Satta debutta come conduttrice su Rai2: il suo nuovo programma

Negli ultimi tempi la carriera di Melissa Satta ha preso una impennata pazzesca dopo lo sbarco su Sky per la co-conduzione con Fabio Caressa dello storico tavolo di approfondimento calcistico della tv a pagamento.

L’esperienza però non è partita nel migliore dei modi con la showgirl visibilmente fuori contesto in un programma che di certo non ha fatto granché per aiutarla.

La sarda però ha subito l’occasione per rifarsi grazie al progetto affidatole da Rai2 e che la vedrà protagonista di un nuovo talent show, dal format simile ad un reality, che metterà alla prova svariati Make-up-Artist ed Hair-Stylist del nostro panorama.

Missione Beauty debutterà sul secondo canale della televisione pubblica giovedì 30 settembre 2021 alle ore 17:15 per il primo dei due appuntamenti settimanali.

Missione Beauty: di cosa si tratta

Missione Beauty è il nuovo talent show di casa Rai che mette alla prova Make-up-Artist ed Hair-Stylist provenienti da tutta Italia che si metteranno in gioco alla conquista della vittoria finale sotto gli occhi attenti di una giuria di eccezione.

Al fianco di Melissa Satta ci saranno infatti tre esperti del settore che rispondono al nome di Manuele Mameli (Celebrity Fashion Make-up Artist e Hair-Stylist), Elisa Rampi (Celebrity Hair-stylist & Make-up Artist) e Guido Taroni (fotografo di moda e di interior design).

A loro tre da giovedì 30 settembre è affidata la selezione iniziale dei concorrenti tra Make-up Artist e Hair- stylist che vorrebbero partecipare al programma e che si metteranno di fronte ai giudici mostrando il loro talento.