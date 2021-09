Meteo: pioggia e perturbazione in arrivo per il primo weekend di ottobre. Le previsioni su tutta Italia

Cronaca Italia

Meteo, cosa succede nei prossimi giorni e nel fine settimana. Pioggia e perturbazione in arrivo per il primo weekend di ottobre. Le previsioni.

Settembre è quasi finito e il clima sta irrimediabilmente cambiando. Lo sanno bene i cittadini indecisi su come vestirsi visto lo sbalzo di temperatura tra mattina e pomeriggio. Per i prossimi giorni è previsto un tempo a tratti instabile e l’inizio di ottobre sembra virare irrimediabilmente verso l’autunno.

Meteo: tempo instabile nei prossimi giorni

Secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano.it, nei prossimi giorni fino a giovedì è prevista pioggia e temporali sparsi.

Le temperature rimarranno nella media del periodo o poco al di sopra. Le cose però sono destinate a cambiare con l’arrivo di ottobre, ormai dietro l’angolo.

Meteo del primo weekend di ottobre

Questo venerdì sarà già il primo ottobre e darà ufficialmente il via anche all’autunno. La situazione è ancora piuttosto incerta, come capita sempre in queso periodo, ma la penisola sembra destinata a vedere una lunga perturbazione ricoprire l’Italia. Le piogge potrebbero arrivare prima al Centro-Nord e infine anche al Sud. Per quanto riguarda la temperatura, questa potrebbe essere in calo rispetto alle medie del periodo.

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it