Prime Video: film e serie tv da vedere. Tutti i nuovi contenuti dell’ultima settimana di settembre

Serie TV - Fiction

Per i tanti abbonati della piattaforma di streaming anche l'ultima settimana di settembre 2021 sarà ricca di nuove aggiunte tutte da gustare. Tutte le aggiunte in catalogo dal 27 settembre 2021 al 1 ottobre 2021.

Attraverso i propri canali ufficiali Amazon Prime Video ha svelato tutto quello che i suoi tanti abbonati avranno il privilegio di trovare sul catalogo della piattaforma nell’ultima settimana del mese di settembre che si concluderà poi i primi giorni di ottobre. Succose novità aspettano gli abbonati della piattaforma per quanto riguarda l’arrivo di contenuti originali ed anche di alcuni già visti ed apprezzati dal pubblico, come il trittico di film di Checco Zalone o l’approdo in catalogo della divertente serie televisiva Camera Cafè. Tutte le nuove aggiunte in catalogo nella settimana che va dal 27 settembre all’1 ottobre.

Amazon Prime Video: le novità in arrivo sulla piattaforma a fine settembre

Come spesso accade il catalogo di Amazon Prime Video si sta allargando a dismisura, cercando di andare a soddisfare i palati fini di tutti i suoi abbonati da sempre alla ricerca di qualcosa di gustoso da vedere. Ed anche nell’ultima settimana di settembre il colosso di Jeff Bezos ne avrà veramente per tutti i gusti tra l’aggiunta di serie tv, di film e di documentari.

A partire dalla settimana iniziata lunedì 27 settembre 2021 gli abbonati della piattaforma possono infatti guardare The Maiden Heist – Colpo grosso al museo, commedia del 2009 che vanta un cast di protagonisti di spessore come Morgan Freeman, Christopher Walken e William H. Macy.

Martedì 28 settembre si aggiungo i film Ramen Girl e Revolt per tutti gli amanti della commedia e del genere di fantascienza; mentre se mercoledì 29 vanterà una sola aggiunta con Una relazione, interessante commedia italiana da poco uscita nei cinema, giovedì 30 settembre il mese si conclude con l’arrivo della seconda stagione di True Story With e il film per più piccoli dal titolo Playmobil – The movie.

Amazon Prime Video: le aggiunte al catalogo del primo giorno di ottobre

Dopo essersi messo alle spalle il mese di settembre, Amazon Prime Video prepara il debutto di ottobre con tantissime nuove uscite per il primo giorno del nuovo mese. Ecco l’elenco completo dei film e delle serie tv che faranno il loro approdo in catalogo a partire dal 1 ottobre 2021: