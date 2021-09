Stranger Things 4: quando uscirà la quarta stagione di Stranger Things targata Netflix. Il nuovo trailer

Serie TV - Fiction

Durante l’evento mondiale dal titolo Netflix Tudum avvenuto in streaming, tanto per non cambiare le abitudini vincenti del colosso, sono arrivate delle importanti novità per tutti gli appassionati della serie tv cult degli anni. Tutti i protagonisti di Stranger Things sono infatti pronti a fare il ritorno sulla piattaforma che ne ha di fatto annunciato ufficialmente l’atteso sequel. Presto rivedremo quindi su tutti i nostri schermi la scanzonata squadra composta da Undi, Mike, Dustin, Lucas e Will insieme a tutti gli altri iconici personaggi della serie. Tutto quello che c’è da sapere su Stranger Things 4 e quando uscirà su Netflix.

Stranger Things 4: inizia il conto alla rovescia per l’uscita della nuova stagione

Netflix Tudum è stato un evento senza precedenti per la piattaforma di streaming che è riuscito a catalizzare l’attenzione di milioni di abbonati e curiosi sparsi per il mondo, tutti in attesa di cogliere delle succulente comunicazioni riguardanti i proprio contenuti preferiti.

E di certo i tanti fan di Stranger Things all’ascolto non saranno di certo rimasti scontenti perché a margine dello stesso evento sono arrivate le tante attese novità circa la nuova stagione della serie tv, considerata all’unanimità uno dei prodotti di punta dell’intero catalogo.

Guarda il video:

Recentemente si erano perse di vista le sorti della quarta attesa stagione del mondo creato dai fratelli Matt e Ross Duffer dopo l’annuncio di Netflix che nel 2019 ne annunciava la realizzazione senza però dire nulla più. I tanti fan hanno dovuto aspettare ancora un po’ ma finalmente sono riusciti ad avere da Netflix la notizia che tanto stavano aspettando: Stranger Things 4 uscirà nel 2022 e tuti gli appassionati possono iniziare con il conto alla rovescia.

Stranger Things 4: quando esce la nuova stagione

Durante Netflix Tudum è arrivato dunque il nuovo trailer che anticipa l’uscita della serie tv per il 2022, aiutato anche dagli annunci su tutti i social ufficiali di Netflix, senza però rivelare la data d’uscita precisa del quarto capitolo della saga.

Non ci resta che gustarci il video del lancio della data, fino a che non avremo a disposizione tutte le puntate della quarta stagione.

Guarda il video: