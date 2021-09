SuperEnalotto: l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi martedì 28 settembre

Superenalotto

Il mese di settembre 2021 è ormai agli sgoccioli e si appresta a portare a termine i suoi giorni cone le estrazioni del SuperEnalotto. Un’altra giornata in compagnia del montepremi più alto d’Italia che, anche oggi martedì 28 settembre 2021, continua a crescere senza sosta e si posiziona ben oltre gli 86 milioni di euro. Segui i risultati dell’estrazione dalle ore 20:00.

Intanto i tanti appassionati, possono rivedere i numeri estratti al Superenalotto di sabato 25 settembre 2021; come sempre nello stesso giorno sono avvenute anche quelle del Lotto. Nella giornata di oggi, invece, martedì 28 settembre avverrà anche l’estrazione del Million day sempre alle ore 19.

Come si svolge l’estrazione dei numeri del SuperEnalotto

Il SuperEnalotto è un gioco a Jackpot crescente che da quando ha fatto il suo debutto in Italia ha affascinato milioni di giocatori grazie alla possibilità di regalare ricche somme di denaro. Certo non è per nulla facile centrare la sestina vincente ma in tanti occasione dopo occasione continuano a sfidare la fortuna nella speranza di conquistare l’ambito montepremi messo in palio concorso dopo concorso.

Da quando è stato istituito nel lontano 1997 il gioco ha regalato vincite sensazionali ai suoi appassionati che però nel corso del tempo hanno visto modificare alcune pratiche della composizione della sestina vincente.

Inizialmente infatti la composizione della sestina era legata alle estrazioni delle ruote del Lotto, quando la sestina vincente veniva determinata da questa formula: si acquisiva il primo numero estratto sulle ruote selezionate di Bari, Firenze, Milano, Roma, Napoli e Palermo che insieme fornivano quindi i 6 numeri necessari al concorso.

In seguito ad alcuni brogli però si cambio metodologia di estrazione ed il gioco si scorporò dal Lotto diventando del tutto indipendente.

Ad oggi infatti l’estrazione segue un rituale rigidissimo che molti non conoscono. Vi sono dei controlli incrociati da parte di membri del Concessionario Sisal e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la supervisione del Codacons e della Guardia di Finanza ad assistere alle operazioni.

Il rituale inizia alle ore 18.30 quando prima vengono fatti i test tecnici, per controllare i pc e le macchine estrattrici, che iniziano da una cassaforte vigilata 24 ore su 24.

Al suo interno vi è tutto l’occorrente, ovvero le 3 valigette con un set di 90 palline in poliuretano e l’hard disk con il software delle macchine estrattrici.

Un set di palline servirà per estrarre i 6 numeri più il numero Jolly, mentre per il numero SuperStar verrà usata un’altra valigetta. L’ultima valigetta, invece, rimane in cassaforte.

Le operazioni di estrazione dei numeri della sestina vincente

Dopo che sfere sono sate inserite con cura e cautela nelle urne è quai tutto pronto per l’estrazione. L’ultima cosa da controllare è che non vi siano più giocate da registrare ed arrivate le ore 19:30 può iniziare l’operazione che porterà la sestina vincente di giornata estratta ovviamente da Roma nella storica sede dei Monopoli di Piazza Mastai.

Si parte dunque a mescolare le palline con un flusso d’aria ad alta pressione che rende del tutto casuale la loro estrazione, che prima viene registrata dal pc poi viene bandita a mano dalla Commissone ed infine annunciata dall’addetto preposto.

L’operazione sarà composta da due fasi: una per la sestina vincente e il numero Jolly mentre l’altra per quello Superstar. L’operazione si conclude con il documento ufficiale con i 7 numeri (6 + il numero Jolly) e il numero SuperStar che viene firmato e controfirmato dai Presidenti della Commissione di controllo.

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.